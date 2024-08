Aluvión de críticas por la falta de suficientes baños públicos en la Festa da Auga

Muy pocos baños públicos en la calle pese a que eran miles las personas que se acercaron a la capital arousana tanto en la noche previa al Auga como en el propio día de la celebración líquida. Muchos ciudadanos –especialmente mujeres– expresaron su malestar por la práctica inexistencia de baños, sobre todo en zonas de hostelería con barras exteriores y en donde no se dejaba acceder al interior de los mismos. Recuerdan los que se quejan que una de las obligatoriedades para que se autorizase las citadas barras era que se colocasen baños. Y así se hizo, pero en algunos puntos solo uno y claramente insuficiente debido a la afluencia masiva. Señalan que otros municipios próximos con fiestas de gran afluencia, como es la Festa do Albariño de Cambados, cuentan con este tipo de servicios y no con baños químicos, sino más lujosos y con una limpieza periódica durante el tiempo de uso. Además de tenerlos en más puntos estratégicos para comodidad de los visitantes, algo que no ocurre en la capital arousana.