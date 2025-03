Los ambulantes rechazan su traslado a detrás de la Verdura y acusan al gobierno de tratarlos como “títeres”

La Asociación de Comerciantes Ambulantes rechaza de forma tajante la opción que plantea el gobierno –y también la Mesa Local de Comercio– de trasladar los puestos a la parte trasera de la Praza da Verdura. Los vendedores advierten lo que ya dijeron días atrás, que ellos no se irán de sus ubicaciones “si lo que se nos proponga no nos interesa”. De hecho apuntan que los puestos que estuvieron en esa zona “tardaron dos semanas en irse a sus casas”.



Los vendedores dicen sentirse como “títeres” en todo este asunto. Recuerdan que “ya nos cambiaron de sitio por una obra que duraría unos seis meses y que después volveríamos a nuestros puestos, cosa que no se ha cumplido”. Dicen sentirse “engañados” y acusan al gobierno de “mentirnos siempre a los ambulantes a pesar de que llevábamos más de 50 años en esos puestos”. Aseguran estar “hartos de que cada vez que hay una obra o una remodelación de una calle siempre los afectados somos los vendedores ambulantes”. De hecho la decisión del gobierno local de retirar los puestos que hay a día de hoy en Arzobispo Lago viene dada precisamente por el inminente inicio de la humanización de Conde Vallellano. En todo caso el ejecutivo socialista – y también a posteriori la Mesa de Comercio– descarta la colocación del mercadillo en las zonas peatonales, algo que sí quieren los ambulantes, apostando estos por Castelao y por la citada Arzobispo Lago.



“Todos a una”

Los ambulantes no descartan movilizaciones y advierten que “estamos todos a una” y que “no vamos a permitir más abusos”. Señalan que “con el pan de nuestros hijos nadie juega”.



Recuerdan que tienen una asociación que es la que los representa y que, sin embargo y pese a ser los principales afectados en la reorganización del mercadillo, no se ha contado con ellos en la reunión mantenida el lunes en la que sí estuvieron (aparte de los partidos políticos) Zona Aberta, la asociación de consumidores o el propio Centro Comercial Arousa. “Nuestros propios representantes son los únicos interlocutores válidos para cualquier negociación relacionada con nuestro futuro y no una mesa local de comercio que no nos rrepresenta para nada y no siendo quienes para tomar decisiones sobre nuestro futuro”, añaden.



Los ambulantes lamentan la actitud del gobierno local e ironizan con el hecho de que “en vez de buscar el crecimiento y el mantenimiento de los puestos de trabajo parece que lo que se busca es la marginación”.