La Mesa Local de Comercio plantea devolver el mercadillo al Castro y utilizar A Peixería

El BNG de Vilagarcía –presente al igual que otros partidos en la Mesa Local de Comercio– expuso tras el largo encuentro su propuesta para la reestructuración del mercadillo. Los nacionalistas insisten en su postura contraria a la convivencia de los puestos ambulantes con el tráfico rodado en la calle Alexandre Bóveda (justo por delante del Mercado de Abastos). Señalan al respecto que, una vez que quedó clara la postura del gobierno de no cerrar esa calle al considerar que se generaría un caos circulatorio, lo ideal sería “que se retiren os postos ambulantes aí colocados e se proceda á súa reubicación a través do estudo que se levará a cabo para a consecuente reestruturación do mercado”. Cree el Bloque que con esta iniciativa, además de ganar en seguridad vial, también se recuperarían plazas de aparcamiento para la Praza de Abastos, regulando esta zona con un límite horario y permitiendo así la rotación de los vehículos para carga y descarga. El Bloque también puso sobre la mesa la petición de que el Concello saque una línea de subvenciones para garantizar una estética común en todo el mercadillo a través de, por ejemplo, los toldos y contribuir así a hacerlo más atractivo. El BNG defiende el atractivo del mercado ambulante de la ciudad e insiste en que no se entiende otra ubicación que no sea en el entorno del Mercado de Abastos y para que pueda así recuperar la referencia para la clientela que tenía en tiempos pasados.