Ravella propone sacar el mercadillo de Arzobispo Lago y reubicar los puestos detrás de la Praza da Verdura

La situación del mercadillo de Vilagarcía ha provocado un auténtico cataclismo en la capital arousana y ha derivado en una reacción en cadena en la que ya están implicados no solo los propios vendedores ambulantes, sino también el gobierno local, los partidos de la oposición y la asociación de comerciantes.

El Concello ha convocado para mañana la Mesa Local do Comercio, en la que se debatirá este tema, pero ya ha adelantado cuál es su idea para intentar hacer resurgir un mercado que fue en su día referente comarcal y que se ha ido apagando poco a poco en los últimos años. La idea de Ravella es retirar los puestos ambulantes de la calle peatonal Arzobispo Lago, un enclave que ya no gustó en su día a Zona Aberta.

Señalan desde la administración local que con la inmediata humanización de Conde Vallellano se hace inviable que la venta de los martes y los sábados continúe en esa calle. La alternativa –que está abierta a las propuestas que se planteen en la Mesa do Comercio– es utilizar el espacio máximo en la explanada que hay detrás de la Praza da Verdura. En este sentido Ravella dice que “se Arcebispo Lago se considera no contorno da Praza, é evidente que o espazo detrás da Verdura o é tanto ou máis”.



El gobierno local también considera que es necesario “facer unha reflexión” sobre el uso de la Praza da Peixería –vacía e infrautilizada los días de mercadillo– y que en su día se usaba precisamente con esta finalidad.



En todo caso desde el Concello insisten en que su apuesta es seguir manteniendo el mercadillo en el entorno del Mercado de Abastos, dado que lo defienden como un elemento “dinamizador” de la economía local y de atracción. Incluso señalan su aportación a la oferta turística de la ciudad sobre todo en la época estival.



Los ambulantes

En todo caso la postura de los vendedores ambulantes dista mucho de la del Concello. Dos asociaciones se han pronunciado al respecto y las dos coinciden en que la ubicación idónea para el mercadillo son tanto Arzobispo Lago como Castelao, dado que las dos desembocan precisamente en la Praza de Abastos. Una opción que choca tanto con la propuesta gubernamental como de la asociación de comerciantes Zona Aberta.



Desde la Asociación de Comerciantes Ambulantes su secretario, Miguel Valverde, hace un llamamiento a la unión para concentrar el mercadillo a lo largo de la calle Castelao. “De esta forma el mercado estará lo más concentrado posible y será mucho más atractivo y cómodo para el público asistente”, inciden. Declaran además que “solo de esta manera lograremos entre todos salvar el mercadillo y todo el comercio establecido en la zona”. Otras opciones –esgrimen–solo “son parches que no tendrán el efecto deseado”.

El Concello descarta retirar el tráfico rodado los martes y los sábados de Alexandre Bóveda El Concello de Vilagarcía descarta –en todo caso– retirar el tráfico rodado de la calle Alexandre Bóveda las mañanas de los martes y los sábados, como ocurría hace años. El ejecutivo socialista cree que un mercado ambulante “non pode condicionar a vida diaria dunha cidade e tampouco o seu modelo de mobilidade”. Así pues entiende que lo que procede es “buscar a mellor fórmula de convivencia”. Insisten en que la venta ambulante y el paso de vehículos de motor por la zona “debe seguir existindo en Alexandre Bóveda” y declaran que “o que non resultaría razoable é que para solucionar o que algúns ve un problema –esa convivencia– se vexa afectada a vida diaria e a mobilidade no resto da cidade”. Una postura en la que discrepan abiertamente tanto la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Galicia como la Sociedad Gitana Española. Ambas asociaciones –que representan a vendedores que acuden al mercadillo vilagarciano– creen que la convivencia de la venta con los coches es perjudicial. Desde Sociedad Gitana señalan que “no se entiende que en Vilagarcía, que es un pueblo, no se pueda cortar el tráfico durante unas horas, mientras que en grandes ciudades de España sea algo que se hace habitualmente”. Desde la Asociación de Comerciantes Ambulantes la postura es similar, creen que el mercadillo es un asunto “de interés general” que afecta a todo el comercio y que retirar el tráfico sería lo más lógico.

La Asociación apunta que el asunto es de “interés general, porque las plataformas y grandes multinacionales de venta por internet no tardarán demasiado tiempo en devorar todo el mercado de ventas, incluído comercios establecidos, ambulantes y también los de la Praza de Abastos, de ahí la importancia de la unión”. Unos argumentos quecomparten en gran medida desde la Sociedad Gitana Española. Shalim Giménez expone que la propuesta de Zona Aberta de dividir el mercadillo por sectores en función de los productos es “una auténtica aberración, porque los mercadillos siempre han funcionado con la fórmula de todo revuelto.

Este tipo de venta existe desde hace más de cien años”. Ven factible ubicarse en Castelao al entender que “si hay terrazas estas tienen sus metros delimitados, que se respetarían, al igual que si hay comercios también se respetarían sus entradas. Solo faltaría. Nosotros no queremos obstaculizar, sino apostar por la opción de convivencia que va a ser positivo para todos”. No descartan “llevar a cabo medidas de presión o movilizaciones”.





Movilizaciones

Estos vendedores dicen no sentirse representados por la Mesa Local do Comercio y lamentan que “sean otros los que quieran decidir sobre una actividad que nos afecta a nosotros directamente y de la que vivimos”. Insisten en que “la única fórmula para que nosotros nos movamos es que se plantee el mercado para Castelao y para Arzobispo Lago”. Entienden que así “se haría un gran mercadillo y no como el de ahora, que tiene una situación catastrófica”.

Los ambulantes dicen que “no se entiende” que los coches convivan con la venta



Por su parte desde el gobierno local se defienden de los ataques del PP, que en su día acusó al equipo de Varela de ser el culpable de que el mercadillo haya ido a menos. En este sentido Ravella dice que “non é certo que estea esmorecendo pola desidia do goberno local”. De hecho defienden que a día de hoy “hai máis autorizacións que cando se produciu a regularización do PP en 2013”. Indican que en la última sesión de la Xunta de Goberno se aprobaron tres nuevas solicitudes de instalación. El Concello justifica la pérdida de clientela en los “cambios nos hábitos de consumo e a crecente superficie comercial na cidade, o que distingue a Vilagarcía doutros mercados noutras localidades”. De ahí que considere necesaria la reflexión para la ecuación “mercado+praza de abastos+comercio local+mobilidade”.



La administración local no plantea una propuesta cerrada, dado que está abierta a la negociación “partindo do consenso de que o mercado debe seguir no entorno da Praza” y contando con la participación de todos los implicados.