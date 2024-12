Amelia Varela (Lar) | “El estigma es la lacra que cierra las puertas a la enfermedad mental”

Amelia Varela es la directora-gerente de Lar Pro Salud Mental. Una asociación y fundación ya histórica en Vilagarcía. Hoy habla con nosotros de su labor y sobre cómo ve la salud mental en la actualidad.

¿Qué recursos ofrece Lar a las personas con enfermedad mental?

La asociación lleva rehabilitación psicosociolaboral, ayuda a familias y otros proyectos, y los proyectos que tiene la fundación son residenciales. De hecho, tenemos una residencia con 24 plazas, dos pisos protegidos aquí en el centro de Vilagarcía y un centro terapéutico de menores, con 15 niños tutelados por la Xunta. A parte, también tenemos un centro especial de empleo en el que están trabajando seis personas.



¿Cómo llegan las personas a Lar?

Para acceder a cualquier recurso tienen que venir derivados por el jefe de Salud Mental, que es el que da el visto bueno después de valorar los informes del psiquiatra, de los trabajadores sociales... De hecho ahora mismo tenemos una lista de espera de ocho personas para acceder al centro. Tenemos plazas privadas pero muchas veces la economía familiar no permite pagar la plaza. Para acceder a los otros recursos como residencia o pisos, tienen que aprobarlo desde Santiago. Nosotros no podemos dar una plaza como hacíamos antes cuando empezamos. Funciona a través de la administración, que son los que nos subvencionan un porcentaje importante.

Sigue existiendo el estigma sobre la enfermedad mental, ¿no?

El estigma es la lacra que cierra las puertas a la enfermedad mental, de toda la vida. Es un problema muy grande y sigue habiéndolo. Y no solo está en la población general, que tiene un desconocimiento de lo que son las enfermedades mentales, sino dentro de la sanidad. Hay que hacer un gran esfuerzo para que, por favor, acabe este siglo sin que haya estigma hacia las enfermedades mentales. Se mejoró, pero hacen falta campañas y empezar desde la educación de niños pequeños.

"Es importante que estemos dentro de la población y que vean que no somos contagiosos, ni agresivos, ni pegamos a nadie"

Por eso hicieron el programa “Un hacker en mi cerebro”...

Es un videojuego que consta de dos partes. En uno se trabaja la depresión y en otro la psicosis. Hay información sobre factores de riesgo, de prevención... Y también se habla sobre los 10 mitos sobre las enfermedades mentales, como el “a mí nunca me va a pasar”. Es para chicos de entre 13 y 16 años, aunque cualquiera puede jugar. Otro proyecto que estamos haciendo es el “Gol al estigma”. Luis Treviño es el encargado de llevarlo a cabo y lo vamos a rematar el día 23 en Fexdega con una Olimpiada contra el estigma. Es importante que estemos dentro de la población y que vean que no somos contagiosos, ni agresivos, ni le pegamos a nadie.

¿Qué supuso para ustedes que les premiaran por ese proyecto?

Una inyección de moral tremenda para seguir trabajando. La fundación que nos premió trabaja por la humanización de la salud mental, porque está muy deshumanizada la medicina. El médico que la creó, Albert Jovell, decía que era muy diferente la forma de tratar al paciente cuando el médico está de pie y el paciente acostado, a cuando tú estás acostado y el médico de pie. A partir de ahí crearon un modelo llamado “Afectivo-Efectivo”, que premia a las personas que trabajan dentro de ese modelo. Este año había 400 proyectos y en nuestro campo nos dieron un segundo premio del que estamos orgullosísimos.

¿Las redes sociales han creado más enfermedad mental en jóvenes?

Sí. Australia ha prohibido el acceso a redes a menores de 16 años y a mí me parece que puede funcionar. Porque ya no solo es lo que pueden llegar a ver sin control de adultos, como la pornografía, sino también que están acostumbrados a la inmediatez. No saben esperar. Ahora está habiendo un gran problema de violencia filio-parental que antes no había. De hecho tenemos un proyecto en ese sentido y otro de intervención en familias. Son gratuitos y solo con llamar a Lar podrían acceder a ellos. También tenemos otro que se llama “Protexe-TEC” con el que queremos llegar a los colegios.

Hace poco fue el 25-N y los datos dicen que las mujeres con enfermedades mentales tienen cuatro veces más probabilidades de ser víctimas de violencia. ¿Cómo actuar ante esto?

Intentar formarlas y prepararlas para que sean capaces de afrontar estas situaciones, como cualquier mujer. No por tener una enfermedad mental son diferentes.

Varela, junto a varios de los usuarios de la institución | Mónica Ferreirós

Uno de los hándicaps de la enfermedad mental es ser capaz de pedir ayuda, cuando es tu propia mente la que te falla, ¿no?

Eso es lo más importante, pedir ayuda. Los que te rodean son los que se tienen que dar cuenta de que tienes un problema y que hay que perder el miedo a pedir ayuda, a tomarse una pastilla... Por eso hay que dar muchísima información.

También quería preguntarle por el papel en Lar de Lolita Gallego.

Es la presidenta de Lar y la tenemos de presidenta honorífica. A su edad todavía se preocupa y me apoya. Solo con que ella diga “qué bien lo estáis haciendo”, hace que sigamos adelante. Habría que hacerle un homenaje, aunque ella no lo quiere, por su entrega total.

¿Qué otros proyectos tienen en mente desarrollar próximamente?

Trabajar en prevención de suicidio. Galicia es la segunda comunidad donde más suicidios hay y también hay un índice cada vez mayor en la tercera edad, por la soledad. Hay que hablar de suicidio y de enfermedad mental, pero con cuidado y mucha delicadeza, para que no cause daños.