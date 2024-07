Amplían el plazo de extracción de la mejilla ante la indignación de bateeiros de la Ría

La Consellería do Mar ha emitido una resolución en la que se amplía durante buena parte del mes de julio el plazo de extracción de la mejilla en las rocas de la costa gallega. Una medida que cuenta con la oposición de la mayoría del sector bateeiro de la Ría de Arousa, que la considera “innecesaria”. Así lo expresa el bateeiro de A Illa, Isidro García, que manifiesta que “este ano non tivemos problema para abastecer as cordas, de feito fixémolo sen problema en tres meses e esta medida o que fai é perxudicar ao produto e, polo tanto a todo o sector”. Señala que es “inaudito” que se amplíe el plazo al mes de julio y que “de todos xeitos a cría que se poida capturar nestas datas non sirve, porque non colle o verán”. Explica que “o mexillón para medrar precisa de calor e do nordés” y que estirando el período de recolección lo que se está es “atentando contra o proceso natural”.



Los bateeiros apuntan a que se está percibiendo, sobre todo en la parte más interior de la Ría de Arousa, una mortandad importante del mejillón de talla comercial. “Á Ría pásalle algo”, señala Isidro García. Una sensación que tanto el sector mejillonero como también el marsiquero vienen denunciando de forma masiva desde hace ya años. “Non hai placton na Ría. Que vai comer o mexillón? Como se vai alimentar? E por encima inda tentamos sobreexplotala máis? Non ten sentido”, manifiesta el isleño.



Entienden los afectados que aumentar el plazo sin que existiese en esta campaña problema para la recolección lo que va a crear es “o efecto contrario” en el producto y, por lo tanto, perjudicar a un sector que ofrece miles de puestos de trabajo directos e indirectos.