Ana Granja, la gran ganadora: "Dimos con la tecla"

La sede del Partido Popular era una auténtica fiesta. “Ella, ella, ella, nos vamos a Ravella”, gritaban las bases. “Ana, Ana, Ana” era otro de los cánticos en clara referencia a la que fue la gran ganadora de la noche, pero también una de las más subestimada. “Creo que los que no confiaban en mí... pues a lo mejor no era tan mala candidata”, asegura Granja.



Frente a la euforia popular, a unos pasos en la sede socialista había caras llorosas y Alberto Varela reconocía la necesidad de hacer “autocrítica” en clave general, pero también “a nivel local”.



Mientras en el puño y la rosa se abre un tiempo de reflexión y de valoración de los resultados, Granja tiene claro que “dimos con la clave”. Y es que la popular está segura de que los resultados le dan la razón. “Era lo que decíamos. Nos encontrábamos con que la gente nos decían que estaban alejados. Se nota que dimos con la tecla. Hacía falta cercanía, contar con Vilagarcía”.



El PP fue la fuerza más votada en la ciudad tras muchos años en los que no se daba este escenario. “Yo escuchaba a Alberto Varela y parecía que yo no estaba aquí”, asegura Granja, que dice que “a lo mejor el que no sabía por donde andaba era él”.



A nivel personal, la popular se muestra también satisfecha. “Es un orgullo”, asegura, dispuesta a trabajar. “Tenemos equipo, tenemos proyecto”, señala la popular. Su número tres, Elena Suárez, defendió que Granja siempre mostró “lo opuesto” a Varela ya que “es una persona que sabe escuchar”.



El escenario contrario se mostraba en el PSOE, donde el primero en valorar los resultados fue el responsable local, Julio Torrado el encargado de abrir el turno de intervenciones, con un mensaje que contextualizó en el panorama estatal y gallego, con una caída general del voto socialista.



“Hai unha situación xeral que afecta aos votantes do Partido Socialista e Vilagarcía, despois de Vigo, é a que mellor resiste das cidades”, aseguró el responsable de la agrupación municipal del puño y la rosa. A continuación, habló el que está llamado a ser el próximo alcalde, Alberto Varela, que encara su tercer mandato con intención de hacer “autocrítica” y de analizar “os posibles erros cometidos”.

El diálogo como "liña vermella"

“Vamos a estar á altura das circunstancias”, aseguró Varela, que se mostró abierto ahora a abrir el diálogo tanto con BNG como con Esquerda Unida. “É certo que non son os resultados que nos gustaría”, pero tampoco “os que esperábamos”, aseguró el socialista, que felicitó públicamente a Ana Granja.



Sobre el escenario que se abre, en el PSOE no dieron demasiadas pistas sobre cuál va a ser su postura en una futura negociación que, claramente, será con el Bloque Nacionalista Galego. Precisamente en esta sede se encontraba el tercer escenario de la noche. La formación recupera el concejal perdido en la anterior cita y se muestra clave de gobierno.



“Non é o momento”, aseguró Varela sobre posibles pactos o la opción de gobernar en minoría, pero señaló que “nunca puxemos unha fronteira”. Xabier Rodríguez, por su parte, aseguró a este respecto que “a liña vermella” no estará en el número de liberaciones, sino en el “compromiso coa cidadanía que nos dou a confianza” y a garantizar que “a cidadanía sexa escoitada”. La número dos, Rosa Abuín, histórica en el BNG, vuelve al Concello con ganas. “Cando me presentei era para sair”. Las posibles alianzas, las decidirán las bases.