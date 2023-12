Ana Miranda insta a modificar los fondos europeos para que el marisqueo pueda optar a ayudas

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, insta a que se modifiquen los fondos europeos de pesca para que el sector marisquero pueda acceder a las ayudas por paralización temporal. La nacionalista señala que el acceso a los fondos Fempa es especialmente discriminatorio con el sector marisquero gallego, dado que piden contabilizar 120 días de venta en los últimos dos años. “Atopámonos cun problema estrutural de mortandade das rías, de forma que cumprir este requisito é claramente imposible, polo que é fundamental que sexa modificado”, manifiesta.



La eurodiputada gallega presentó una pregunta parlamentaria en la que –además de hacer referencia al grave problema que sufre el sector marisquero gallego– preguntó qué alternativas ofrece la Comisión a las personas de este sector, que en la actualidad no cuentan con ningún tipo de ingreso. “É imprescindible que as axudas existentes sexan útiles ao sector e dean resposta ás necesidades das nosas mariscadoras”, destaca Miranda. De hecho critica que “haxa moita présa para gastar os fondos antes do 31 de decembro en campañas de marketing, pero non contemplen facilitar as axudas ao sector marisqueiro”. Indica que “unha vez máis atopámonos co descoñecemento da UE sobre o sector marisqueiro e pesqueiro galego e coa ineficacia do goberno do PP”.