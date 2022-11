Ana Pontón: “O Salnés é o quilómetro 0 da desfeita sanitaria do PP en atención primaria”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visitó Vilagarcía para conocer de primera mano las necesidades sanitarias que llevan aflorando desde hace meses. Así pues la nacionalista se reunió con personal sanitario, vecinos y miembros de su partido para constatar –como así expresó tras el encuentro– que “a área sanitaria do Salnés é o quilómetro 0 da desfeita sanitaria do PP en atención primaria”. Indicó que “cando se deteriora a atención sanitaria deteriórase a saúde da poboación. O PP está poñendo en risco a saúde dos veciños do Salnés”.





La nacionalista hizo referencia al hecho de que desde hace varios meses las urgencias de los diferentes PAC de la comarca no han tenido médicos suficientes. “Non é de recibo”, aseguraba tajante Pontón. Esta señaló al Partido Popular en la Xunta de Galicia como culpable y lo acusó de “converter o dereito á saúde nun negocio para unha minoría”.





Tras el encuentro celebrado en el Auditorio de Vilagarcía la portavoz del BNG quiso felicitar “aos veciños que saíron á rúa a mostrar o seu malestar pola situación da sanidade, que precisa de cambios estruturais por parte da Xunta”. De hecho anunció que “nos próximos orzamentos imos reclamar que se incremente en 200 millóns de euros a partida para atención primaria. Está moi ben poñer edificios e maquinaria, pero se non hai personal, de que nos vale o ladrillo?”. De hecho censuró que la Xunta de Galicia “destine 0 euros para novas contratacións”. Sobre esto hizo hincapié también la diputada saliniense, Montse Prado. “Non é certo que se vaian contratar máis médicos. O que está facendo a Xunta é cambiar a súa situación administrativa e pasan de ser eventuais a ter unha praza fixa, que está moi ben, pero non é que vaian a contratar máis médicos”.





Las nacionalistas lamentaron que desde el PP se esté dando “un relato fraudulento” sobre la situación sanitaria.