Ángeles Vázquez pide al BNG que "quire a careta" y defiende que Altri no es contaminante ni afectará a la Ría de Arousa

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, defendió en Sanxenxo el asentamiento de Altri y pidió al BNG que "quite a careta e que diga que hai cousas que lle gustan e cousas que non lle gustan. E non pasada, porque estamos nun estado de dereito". Sin embargo, acusa a los nacionalistas de "amedrentar á xente" con una "imaxe terrible, na cal se está poñendo en moi mala posición a Galicia".

La responsable autonómica incide en los informes favorables al proyecto de Palas de Rei. "Non é posible que se equivoquen máis de 40 técnicos. Son especialistas e sacan 220 días de media declaracións de impacto ambiental ao longo do ano. Vanse equivocar nesta e non se equivocaron no resto?", se pregunta Vázquez, que pide a los nacionalistas que avancen y pasen "da época de pedra ao século XXI".

Vázquez reclama al BNG que "diga a realidade aos galegos" y que "non os utilice" y recuerda el caso de los pellets. En cuanto a los manifestantes en A Pobra, incide en que "a xente non ten por que ter coñecemento nin de química, nin das emisións, nin do consumo de auga, para iso está a administración como garante".

La conselleira defiende que Altri "non é altamente contaminante" y que "non nos imos a quedar sen auga, nin vai chegar nada á ría, porque o control facémolo nos 50 primeiros metros do río". Asimismo, incide en que la emprea cumple con la legislación vigente.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, mostró por su parte "todo o meu apoio para a creación de empresas en Galicia", ya que "significa emprego e riqueza" y sobre el BNG recordó los tiempos en los que, dijo, aseguraban que la AP9 sería "un navallazo". "Alguén pode pensar o que sería hoxe Galicia sen a AP-9?", se pregunta el regidor.