Años de espera para que lo valoren en Vilagarcía : "Saes do Hospital sen unha perna, pero non sabes se te darán ou non a discapacidade"

Un vilagarciano, José Carlos González Casal, lleva más de un año (desde mayo de 2023) a la espera de que valoren su discapacidad. "Saes do Hospital sen unha perna, pero non coa garantía de que vas a ter a discapacidade", explicó hace unos minutos en el Pleno, donde Esquerda Unida presenta un moación para reclamar más agilidad en estos procesos, que por ley deberían ser en tres meses.

González Casal presentó quejas y recibió una respuesta de la administración autonómica asegurando que su caso no eran tan grave, que había muchos en espera y que sería discriminatorio. El portavoz de EU, Juan Fajardo, se pregunta "como saben se é grave se non o valoraron" y criticó la postura de la Xunta, al igual que el portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, que acusó de "covid social" al gobierno gallego. El PP anunció su voto a favor, con una enmienda para también reclamar al Gobierno del Estado que EU ya adelantó que aceptará. "O goberno central ten que asumir que hai unha Lei de Dependencia, cun financiamento do cincuenta por cento·", señaló Raúl Santamaría. "A nós non nos doe prendas reclamar a quen sexa, se é a Esquerda Unida tamén", apuntó Fajardo. "Falo tamén como profesional de Servizos Sociais, pedimos que se aceleren esos trámites", dijo Tania García, que apuntó al PP que "non é o mesmo a discapacidade que a dependencia" y contextualizó que, en este caso, se está pidiendo equipos de valoración.

La valoración de discapacidad es necesaria para muchas cuestiones, pero también para la vuelta al mercado laboral. "Canto máis se tarde na valoración, máis danos se crean", señaló González Casal.

El afectado describió el calvario que ya pasó meses antes, cuando estuvo en una "lista pantasma" para ser operado, ya que como rechazó el Hospital privado porque "teño dereito" y porque "preciso dun cardiólogo", el retraso no sería "imputable á Xunta". Mientras tanto, "tiña que estar tomando calmantes cada dúas horas e media".

González Casal también criticó los problemas de accesibilidad de los locales de los grupos políticos, logrando el compromiso del ejecutivo socialista. La moción fue aprobada por unanimidad.