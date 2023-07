La ANPA del Anexo se moviliza contra la supresión del aula de 3 años

El colegio Anexo A Lomba no tendrá para el próximo curso académico el aula de Infantil de 3 años. Al menos así se lo ha comunicado la jefatura territorial de Educación a la dirección del centro, ante la sorpresa y desagrado de los padres. En el plazo de matrícula se inscribieron un total de 11 alumnos –y uno más fuera del período establecido–, pero desde la Xunta consideran que es un número insuficiente para mantener esta actividad lectiva. “Nuestro centro tiene la particularidad de que, como es pequeño, las aulas son de 20 niños. Creemos que si hay 12 no hay motivo para eliminar esta unidad”, explica la vicepresidenta de la ANPA, Raquel Ferro. Y es que nada más conocerse la comunicación de la Xunta saltó la alarma entre los padres. “Creemos que esto puede suponer que esta aula no vuelva a existir o que incluso puedan ir eliminándose poco a poco otras unidades del colegio. No queremos que eso pase, porque es un centro que está en el centro y que tiene servicios como el comedor, el plan madruga o el autobús”, explica Ferro.



Conscientes de la bajada de la natalidad y de que, por lo tanto, hay menos niños que hace años, desde la ANPA ponen como ejemplo que “en el colegio Arealonga el año pasado eran 9 niños para el aula de 3 años y no cerraron”. Lamentan que desde la Xunta no hayan advertido antes de que el número de inscritos no era suficiente y que ello podría provocar la desaparición de la unidad de 3 años. “Parece que lo hicieron a traición. Esperaron al último día”, lamentan los padres.



La solución que adoptan desde la jefatura territorial de Educación es que el alumnado de 3 años que formalizó su matrícula en el Anexo lo haga ahora en A Lomba o en otro centro de la localidad. “Tenemos también el perjuicio de que hay niños de 3 años que tienen a los hermanos en el Anexo. Los padres al ver que no pueden ir al mismo centro igual los cambian a los dos”, explica Ferro.



Por todo ello desde la Asociación de Nais e Pais del Anexo han decidido remitir un escrito a la jefatura territorial de Educación expresándoles su malestar. Y no solo eso. De hecho barajan la recogida de firmas para evitar esta decisión y tampoco descartan otro tipo de movilizaciones. “Hay gente que igual al ver que no se admite a niños de 3 años en el Anexo pues que ya se va a ir para otro centro. También queremos que se enteren de que nos estamos movilizando”, dice Ferro.