Aplazan un mes Folk no Alobre por la previsión de lluvia en Vilagarcía

La romería urbana Folk no Alobre se aplaza hasta el 29 de septiembre debido a las lluvias previstas para la tarde-noche de este domingo, que estropearían la celebración de la mayor parte de los conciertos programados. Aunque los pronósticos no anuncian lluvias hasta ya entrada la tarde de la jornada dominical, desde el Concello, que financia la cita que promueve Pés de Varro, inciden en que los conciertos comienzan a las 18 horas y finalizan a las 23, por lo que el agua impediría su celebración en el marco del Parque Valdés Bermejo.

"Precisamente polo carácter de romaría ao aire libre, concibida na contorna natural e histórica do Castro de Alobre, o traslado a outro emprazamento queda descartado para non perder a esencia do evento", señalan desde Ravella.

Pese a este imprevisto, la cita con el Folk no Alobre queda señalada en la agenda cultural y festiva de Vilagarcía para el domingo 29 de septiembre, "confiando en que o veraniño de San Miguel permita celebrar esta animada romaría popular con total normalidade e nas mellores condicións para que nenos e adultos gocen de todas e cada unha das actividades propostas", que incluyen visitas guiadas, el ritual das Penas no Alobre, un taller de baile tradicional, comida al aire libre y mucha música.