Arreglan, excepto una, todas las estaciones del servicio del VaiBike

El Concello de Vilagarcía asegura que, salvo una, todas las estaciones del servicio de préstamo de bicicletas del VaiBike están reparadas y funcionando perfectamente. Así lo manifestó la edila de Urbanismo e Mobilidade, Paola María, en el último pleno tras ser preguntada por esta cuestión por la oposición. Consciente de las quejas que los usuarios de este servicio han manifestado desde su puesta en funcionamiento la socialista indicó que la empresa suministradora visitó la ciudad hace unas semanas para comprobar “in situ” los fallos e intentar repararlos. “Non o fixeron antes porque chovía e non se podía actuar con choiva”, declaró Paola María Mochales.



Según la concejala se puso a punto todo el sistema porque había fallos en los cableados y algunas piezas no estaban en las condiciones idóneas. “Están todas as estacións funcionando perfectamente e falta unha. Está previsto que as pezas que faltan cheguen a finais deste mes”, recalcó.



Cabe recordar que la aplicación móvil que se usa para retirar o dejar las bicicletas en diferentes estaciones no funcionó correctamente ya desde el principio, algo que ya la oposición trasladó al gobierno local en más de una ocasión. A ello se unía también el hecho de que algunos vehículos no se encontraban en las mejores condiciones para circular y que hay estaciones en las que no hay ni una sola bicicleta (siendo las más transitadas) y otras más alejadas en las que están todas, pero sin uso.



El servicio de préstamo de bicicletas VaiBike es una de las apuestas más potentes en materia de movilidad del actual gobierno municipal, que fue quien lo recuperó. Desde su puesta en funcionamiento tuvo sus más y sus menos, dado que no ha acabado de funcionar a pleno rendimiento. Este servicio y la búsqueda de su éxito se complementa con la red de ciclovías que el ejecutivo que preside Alberto Varela ha ejecutado en diferentes puntos de la localidad, y que pretende seguir por otros tramos como la avenida Juan Carlos I o la zona de As Carolinas.



El “modelo de ciudad” de Varela apuesta por la humanización de las calles más céntricas y por el uso de un transporte mucho más sostenible.