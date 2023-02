Así serán las intervenciones arqueológicas en Castro Alobre, As Torres, San Sadurniño y Castrolandín

La Diputación de Pontevedra y el CSIC-Incipit acaban de anunciar un nuevo proyecto para intervenir en los yacimientos de As Torres (en Catoira), en Castrolandín (Cuntis), San Sadurniño (Cambados) y el Castro Alobre (en Vilagarcía). El convenio contempla la realización de actividades de difusión, protección y fomento del valor cultural de los bienes patrimoniales y en ello se invertirán 270.000 euros. La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, calificó el proyecto como “dun enorme valor” y aseguró que la institución está “encantada de traballar co Incipit para a posta en valor do patrimonio arqueolóxico da provincia, que é marabilloso e único”. La idea es que este proyecto tenga continuidad y destacó que “hai centos e miles de anos aquí xa houbo xente que deixou a súa cultura ou o seu patrimonio.Recuperamos a orixe da man dunha institución con moito coñecemento acumulado, que nos permite facer as cousas ben”.



La principal línea de actuación incluida en el proyecto es la intervención en espacios de interés arqueológico. Así pues este 2023 se actuará en la isla de San Saduriño (en Cambados), en As Torres do Oeste (en Catoira) y en Castrolandín (en Cuntis). En 20234 le tocará el turno al Castro Alobre, en Vilagarcía. Los yacimientos fueron escogidos según las propuestas que presentaron los concellos en convocatoria abierta, transparente y con concurrencia competitiva. Serán intervenciones con una invasión mínima, capaces de proporcionar información sin producir grandes impactos. Se usarán técnicas como la teledetección con drones o prospecciones geofísicas del subsuelo.



La segunda línea de actuación tiene que ver con charlas y conferencias para la divulgación del conocimiento científico a la sociedad en siete centros de enseñanza pública. Así pues Carlos Otero impartirá la conferencia “Banquete na Lanzada (dieta e cultura material galaica)” en el IES de Vilalonga (en Sanxenxo). Será la única que se celebrará en la comarca de O Salnés, dado que las seis restantes serán en centros de As Neves, Vigo, Ponteareas, Lalín, Forcarei y Poio.

El investigador del CSIC-Incipit, César Parcero, aseguró que el convenio “é unha achega moi interesante, por parte dun organismo público, para axudar aos concellos e a cidadanía a coñecer mellor os sitios patrimoniais do seu arredor e darlles un valor social que enriqueza as súas formas de vida”.