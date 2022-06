La asociación O Souto pide a los comuneros que rechacen reclamar 6.715 euros

La asociación O Souto pide a los comuneros de Rubiáns que rechacen reclamar 6.715,31 euros, una cantidad que la junta rectora de la CCMM decidió aportar al colectivo cultural y vecinal, que realiza diversas actividades.



Los ingresos procedían del canon que Vodafone pagaba a los comuneros por pasar la acometida eléctrica y que, entre septiembre de 2013 y 7 de enero de 2019, fue derivado a la cuenta de la asociación vecinal.



El propio colectivo reconoce que no quedó reflejado en ninguna acta, “o que fai que este acordo sexa irregular”, señalan en un comunicado que difundieron a través de las redes sociales.



Desde la Comunidad de Montes señalan que dicho acuerdo tampoco aparece en los libros de actas de las asambleas, por lo que consideran que sería una “disposición de fondos irregular”, apunta Álvaro Paz.



La actual directiva mantuvo conversaciones con el anterior presidente y Paz asegura que el propio Xurxo Abuín les pidió que se llevase el asunto a asamblea. En caso de que los socios decidan rechazar reclamar esa cantidad, la reclamación se cancelará.



“Está claro que la asociación tuvo una actividad y esa actividad se realizó y que la Comunidad de Montes colaboró con ella”, explica Paz, que deja la decisión en manos de la asamblea.



A dichos comuneros se dirige precisamente O Souto en su comunicado. Les pide que se tenga en cuenta la actividad que se genera alrededor de la asociación, sobre todo entre los más jóvenes. “Noputras circunstancias, traballaríamos commo sempre fixemos para acadar o diñeiro, pero na actualidade, sen tempo, nos resulta absolutamente imposible, e a única posibilidade viable sería vender o pouco patrimonio que posuímos”, apuntan desde el colectivo.



Esto implicaría, señalan, “malvender os traxes que tanto esforzo e anos de traballo supuxeron para os rapaces e rapazas que durante estos anos se esforzaron por acadar un nivel artístico máis que notable (pais incluidos); para todos aqueles que vendemos rifas, lotería, que atendemos o bar nas festas, que montamos durante anos a Festa do Carneiro, as romarías de Santa Plácida, as cachadas, os seráns, concertos, exposicións de fotos antiguas e un sinfín de actividades”.



Por ello, “e como último intento de evitar a desaparición de O Souto, pedimos aos comuneiros de Rubiáns que na asamblea do domingo non autoricen a proceder xudicialmente contra” la asociación de vecinos.





Ampliación del cementerio





No será el único asunto que se aborde en la reunión. Y es que la directiva de la Comunidad de Montes también dará cuenta de los pasos que se están dando para la ansiada ampliación del cementerio parroquial, una actuación que sufrió diversos varapalos y cambios y que comienza a encaminarse. Y es que fue remitido a Sanidade el texto refundido del proyecto, con las motivaciones para que se conceda la autorización. El siguiente paso sería la concesión de la licencia por parte del Concello.