El Atlantic vive hoy su jornada más intensa con Leiva, Sidecars y Sidonie

No hay paz para los más ávidos de los festivales y en el Atlantic Fest no iba a ser diferente. Tras el éxito de ayer en su primer día en la playa de A Concha la cita continúa hoy con un menú para todo el día en el que no faltará de nada. Las entradas están, de hecho, agotadas. La apertura de puertas será a la una de la tarde y media hora después ya empezará a sonar la música. Será a cargo de Dani Cornes, al que le sucederá Carlos Risco justo después. La música no parará y La Bien Querida se subirá al escenario a partir de las tres menos diez y a las cuatro y diez le tocará el turno a Adiós Amores.

Será Sidonie a las cinco menos cinco el encargado de estrenar el escenario Galicia. En él también actuarán Jota presentando plena pausa a las siete y veinticinco, Sidecars a las nueve y cuarto y Leiva –el artista más esperado de la jornada– a las doce menos cinco. Nuria Graham, Melenas, Cupido, Joe Crepúsculo son otros de los artistas que se esperan para la larga jornada musical del sábado en el arenal vilagarciano.

Lo cierto es que la efervescencia festivalera ya se dejó notar durante toda la jornada de ayer en el entorno de la playa. Miles de personas vibraron desde la apertura de puertas hasta el último concierto. Viva Suecia o The Guapos fueron los grupos más esperados.

Cabe recordar que el Atlantic Fest todavía tiene guardada la bala del domingo, con actuaciones para artistas emergentes en las inmediaciones de la Praza de Galicia y con entrada gratuita.