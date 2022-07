El aumento de pacientes, las bajas y vacaciones complican las Urgencias en el área sanitaria

Las urgencias hospitalarias de Montecelo se encuentran en estos momentos en una difícil situación, según reconoció el propio gerente, José Ramón Gómez- Fernández. Una serie de factores influyen en esta cuestión, con la expansión del coronavirus como fondo.



Y es que al incremento de la demanda de atención, se suman las propias bajas por covid del personal, en un momento en el que muchos también disfrutan de su derecho a las vacaciones de verano.

El gerente destacó, en cualquier caso, que no hay ninguna intención de cerrar camas y que están “todas habilitadas”. Asimismo, señala que no se produjo ningún traslado de urgencias desde Montecelo al Hospital do Salnés, aunque sí se planteó el ingreso en el centro de Ande de aquellos pacientes que residen en el entorno.



Sobre Atención Primaria, Gómez- Fernández incide en que no es un problema del área, ni siquiera de Galicia, si no del conjunto del Estado y recordó que, en el caso de Sanxenxo, está confirmada la llegada de tres facultativos.



En cuanto a los casos de coronavirus, en estos momentos hay 1.525 activos, de los cuales 97 están ingresados y dos se encuentran en la UCI de Montecelo. Ayer falleció una mujer de 99 años que tenía patologías previas.