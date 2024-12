Las ayudas a clubs deportivos enfrentan a EU y PSOE en Vilagarcía

El grupo municipal de Esquerda Unida denuncia que el gobierno local acaba de reducir la aportación de los clubs, “que permite facer deporte a miles de nenos e nenas do concello”, ya que “van a recibir 5.000 euros menos que o ano pasado, cando a cantidade xa é unha auténtica burla”. El portavoz de la formación, Juan Fajardo, recuerda que ya en su momento solicitó que se diplicaran estas ayudas, una de las aportaciones que presentó a los Presupuestos y que “foron rexeitadas polo goberno PSOE-BNG”. Para la formación resulta “insultante” el “escaso peso orzamentario” que el ejecutivo dedica a los clubs.



El ejecutivo, por su parte, señala que “é absolutamente falso que as axudas aos clubs deportivos se teñan reducido en 5.000 euros”, e instan a Fajardo a “asistir unha soa vez ás reunións do consello reitor da Fundación” para “saber como funciona”. En este sentido, inciden en que las ayudas “son exactamente as mesmas”. Un total de 112.000 euros, de los cuales 82.000 son de forma directa y otros treinta mil serían para la organización de eventos. Por ello, piden “rigor” al portavoz de EU aunque “sen moita esperanza”.