La baja de un psiquiatra en Saúde Mental obliga a retrasar citas hasta octubre

La baja de un psiquiatra en la Unidade de Saúde Mental de Vilagarcía –que atiende a varios concellos de la comarca de O Salnés y también de la zona de Caldas– ha motivado la cancelación de decenas de citas a pacientes ya designadas y a que estas no hayan sido reprogramadas hasta el mes de octubre. La baja de este facultativo se suma a dos vacantes que en los últimos meses se han producido en la unidad vilagarciana, una por el traslado de uno de los médicos y otra por una renuncia. La situación ha provocado importantes críticas y quejas entre los pacientes que deben tener un seguimiento detallado en sus patologías. “Non dan solución, o que din é que non hai psiquiatras dispoñibles, que non hai especialistas deste tipo no paro e que, polo tanto, non poden cubrir a praza de momento”, manifiesta una de las afectadas. De hecho algunos pacientes han obtenido respuesta por escrito a sus quejas por parte del jefe de servicio de la Unidad de Psiquiatría de la EOXI de Pontevedra-O Salnés, Alfonso Casas. Este reconoce que existen problemas de personal y que no se encuentran psiquiatras disponibles, algo que también extiende a otras unidades de salud mental del área.



“É algo intolerable que te manden ao médico de atención primaria, que non é un especialista no campo, para que total che asigne un psiquiatra que, precisamente, non hai porque está de baixa e non a cubriron”, manifiesta una afectada. De hecho ella misma se pregunta si “o que se está buscando non é que vaiamos á privada e paguemos, porque non se explica”.



“Su médico de Atención Primaria, responsable inicial de su atención, tiene alternativa como la solicitud de teleconsulta, para solicitar asesoramiento a la Unidade de Saúde Mental, lo que puede ser más rápido que la consulta presencial”, le contestan a la queja de una paciente desde el área sanitaria.



Los afectados critican esta situación en una especialidad sanitaria especialmente delicada y de la que tanto se ha hablado en los últimos años por el aumento de casos que no están siendo atendidos con la periodicidad necesaria por la falta de medios en la Seguridad Social. La situación se agrava ahora con la falta de estos facultativos en la unidad vilagarciana.