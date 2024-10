Banda sonora para los treinta años de la Protectora de Vilagarcía: Un concierto recauda fondos para las 350 mascotas de Pinar do Rei

Tres euros por entrada y una fila cero es la pequeña aportación con la que se puede hacer una gran obra: Ayudar a los 200 gatos y los 150 perros que atienda la Protectora de Vilagarcía. Una entidad que lleva treinta años ayudando a encontrar un hogar, dando cobertura y atendiendo las necesidades más básicas de los que son los mejores amigos del hombre.

Aunque la concienciación es mayor que hace tres décadas, sigue siendo una situación complicada. "Hai moitos gatos pequenos. Non hai tantas adopcións como entradas", explica Ángeles Cifuentes, presidenta de la Protectora, que incide en que los voluntarios trabajan y no tienen mucho tiempo y que, "aínda que levamos mil gatos esterilizados co protocolo CES (en colaboración con el Concello) segue habendo moitas sen esterilizar tanto nas rúas como nas casas, que as deixan parir cada seis meses".

Por ello, Protectora y Concello hacen un llamamiento ciudadano primero para "unha adopción responsable", apuntó la portavoz del gobierno local, Tania García y, después, sobre la importancia de la esterilización de poner el microchip a los animales caseros. "Hai un ano un can que chegou de León puido volver coa súa familia gracias ao microchip".

En cuanto al concierto, será el sábado 11 de octubre en el Auditorio Municipal. Las entradas se podrán adquirir, gracias a la colaboración de la Asociación de Comerciantes, Hostalería e Turismo de Vilagarcía, en determinados establecimientos, así como en las clínicas veterinarias y en la propia Protectora. Zona Aberta también colaborará en la difusión, poniendo los carteles del concierto en los locales.