“Batéate”, la apuesta de Opmega para lograr un relevo generacional

Intentar que los más jóvenes encuentren en el sector del mejillón un futuro laboral es una de las apuestas de Opmega con la iniciativa “Batéate”. La organización de productores juntó a medio centenar de alumnos de 4º de la ESO de institutos de Marín, Carnota y Muros y lo hizo en una jornada en la que se juntó aventura con aprendizaje.



Así pues la jornada reunió al alumnado de Illa de Tambo, Lamas de Castelo y As Insúas en el Puerto de Vilanova. Los estudiantes navegaron hasta una de las bateas de Opmega para conocer, in situ, cómo se realiza el trabajo en las mismas. Fue una singladura interactiva, dado que los jóvenes tuvieron la oportunidad de preguntar y comentar sobre lo que estaban viendo. Tras el regreso a la rada los expedicionarios se dirigieron a la sede de Opmega, en el edificio del Mexillón, para participar en un concurso de ingenio y habilidad diseñado por la organización en torno a su mundo. El alumnado –dividido en equipos– compitió de forma amigable y los ganadores fueron los del IES As Insúas.



Con estas iniciativas Opmega busca que el futuro del sector esté garantizado y desenterrar ideas preconcebidas sobre el trabajo del mejillón y permitiendo que sea contemplado por los jóvenes como una salida laboral rentable en lo económico y favorecedora de la conciliación laboral y familiar”. El programa “Batéate” se puso en marcha en este 2023 y está cofinanciado con el FEMPA y el Ministerio de Pesca.