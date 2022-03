Los bateeiros acusan a Mar de intentar ocultar análisis y resultados sobre el estado de la mejilla en las rocas

A solo tres días de la manifestación de Santiago y tras levantarse de la mesa en el último encuentro con la Consellería las posturas entre el sector bateeiro y el departamento autonómico continúan todavía muy alejadas. El Clúster -que reúne a las principales organizaciones de productores- emitía ayer un comunicado en el que habla abiertamente de “sospechas” de manipulación por parte de la Consellería de los resultados obtenidos en las analíticas realizadas hace unos días en las piedras para determinar, entre otras cuestiones, cómo es el estado actual de la mejilla tanto en las zonas rojas (en la que se prohíbe la extracción) como en las verdes (en las que sí se puede).





Los mejilloneros exponen que fue en una reunión celebrada el 14 de marzo cuando se acordó con las cofradías y con la propia Consellería organizar una visita de los técnicos del Centro de Investigacións Marinas (CIMA) a las zonas de recogida de mejilla. Los bateeiros aplaudieron la decisión al defender que en los espacios verdes no hay semilla suficiente y que en los rojos no hay una presencia de percebe significativa como para prohibir por completo el acceso al sector mejillonero. Días después -explican- les llegó una carta del CIMA advirtiéndoles de que en esa visita no podrán estar los bateeiros. Algo que censura el sector al recordar que “a presencia de todas as partes interesadas foi un compromiso acadado na reunión”.





Así las cosas desde el Clúster del Mexillón inciden en que son conocedores de que esa visita a las piedras por parte de los técnicos especializados se realizó e indican que “para finalizar con este esperpento a data de hoxe aínda non recibimos comunicación algunha sobre o resultado acadado nese estudio in situ dos biólogos do CIMA”.





Es por ello que los representantes bateeiros creen que hay un “desexo de ocultar tanto o desenvolvemento das investigacións coma os resultados finais” e incluso sospechan de “unha burda manipulación que persiga axustar esa análise técnica a unhas desafortunadas decisións tomadas con anterioridade pola Consellería do Mar”.





Desde la Consellería apuntaron en su día que se está trabajando en una nueva orden que permita la recogida de la mejilla todo el año. Sin embargo al sector le parece que los trámites son demasiado lentos y que la campaña peligra por estar la mitad de las bateas sin la pertinente semilla.





De momento el sector continúa reuniendo apoyos para la manifestación del domingo. Ayer se reunían en Boiro con bateeiros de la zona de Arousa Norte para explicarles el recorrido.