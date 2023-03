Los bateeiros se hacen oír ante la conselleira do Mar en Silleda

El sector bateeiro descontento con la gestión de la Consellería do Mar en la extracción de la mejilla ha mostrado su malestar con una gran protesta en Silleda. En el municipio pontevedrés arranca hoy una feria de acuicultura a la que está previsto que acudan la propia Rosa Quintana y el director xeral de Pesca, Antonio Basanta. Las protestas continúan al considerar la mayoría del sector que las zonas abiertas para la captura de la semilla no solo son insuficientes, sino que en ellas no hay cría. De ahí que sigan optando por la vía de la acción con el objetivo de derogar el artículo 13 del decreto que regula la extracción en la costa gallega. Otras organizaciones como Opmega, Amegrove y Socomgal siguen optando por la vía del diálogo con el departamento autonómico.



Por su parte -en la otra cara de la moneda- cofradías y bateeiros decidirán el sábado su particular calendario de protestas contra la apertura de nuevas zonas para la mejilla.