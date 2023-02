Bateeiros trabajan en un contencioso contra Mar por la norma de la mejilla

Varias organizaciones de bateeiros (Opmega, Femex, Amegal, A Illa, Amegrove y Arousa Norte) presentaron un recurso contra la Consellería do Mar por la que ellos consideran una decisión unilateral de “recortar drásticamente las zonas de recolección de mejilla”. La judicialización de este conflicto empezó en el mes de julio y Opmega –que es la organización más representativa del sector– expone que lleva meses trabajando con científicos independientes y reputados juristas para que la administración autonómica “dé marcha atrás en una decisión que está perjudicando a miles de familias gallegas, poniendo en peligro su sustento y el futuro de la actividad”.



Opmega se pronuncia después del anuncio de Mar de apertura de nuevas zonas y en la misma línea que otras organizaciones como Femex o Arousa Norte lo venían haciendo estos últimos días. Entienden que la propuesta de la Xunta es “insuficiente”. Aún así Opmega apunta a que seguirá acudiendo a las reuniones que se convoquen desde la Consellería porque “no queremos que se escuden en que no tenemos voluntad de diálogo”.



La organización también apunta que la “falta de rigor” de las convocatorias de Mar está “colmando la paciencia de los productores” y aseguran que los argumentos que esgrimen en el contencioso presentado “están avalados por informes científicos que avalan las tesis del sector y dejan en entredicho los motivos que alegó en su momento el gobierno gallego para romper un equilibrio histórico entre bateeiros y percebeiros”.



Opmega habla –al igual que lo hizo estos días pasados Femex y Arousa Norte– de la merma de producción al no haber mejilla suficiente para nutrir a todas las bateas.



Lo que está claro es que la propuesta de Mar no ha convencido a prácticamente nadie en el sector. En otro comunicado distinto al de Opmega bateeiros se pronuncian incidiendo en que el problema de la escasez de la mejilla es “complejo, que tiene que ver en parte con fluctuaciones naturales de este recurso, pero que también se ha originado y se ve exacerbado debido a las actuaciones de la propia administración gallega que impide a los mitilicultores gallegos acceder a una parte significativa de los bancos naturales de mejilla con la excusa de proteger al percebe y sin contar con verdaderos informes técnicos que avalen esta medida”.



El sector critica que Mar “primero genera el problema al expulsar a los bateeiros de una parte significativa del intermareal rocoso y una vez generado abre diversas vías de estudio para tratar de solucionarlo en un futuro incierto”. Algo que, dicen desde el sector, no les vale. Critican abiertamente la propuesta de las hatcheries para el cultivo de la cría. “Hace más de diez años esta también era la solución que la administración gallega daba al sector mariquero para el desarrollo de la producción de almeja y hoy ya vemos el resultado”, dicen. De hecho hablan de que en Chile esa medida también se descartó apostando por la producción natural.



Discrepancia en las cifras

Los bateeiros discrepan de las cifras aportadas por Mar respecto de las zonas que se van a abrir a la extracción. Creen que la medida de la Consellería es “un insulto a la inteligencia” y dudan de si los informes técnicos que manejan la Xunta son los adecuados.



Desde la Consellería do Mar insisten en que en los espacios que se han anunciado hay mejilla y que la mayor parte de ellos son terrenos rocosos y no playas, como exponían estos días algunos bateeiros. Además insisten en que en terrenos portuarios también puede encontrarse cría a día de hoy. De momento no se ha oficializado esa apertura, pero la Consellería espera que se haga en los primeros días de la próxima semana.



De lo que no cabe duda es de que la cuerda está más tensa que nunca. Los bateeiros creen que la propuesta de Mar llega tarde y es insuficiente y –al menos por el momento– no parece que por parte de la Consellería vaya a haber un movimiento más a corto plazo. La propia Opmega en su comunicado apunta a que las próximas semanas serán claves para testar si realmente la Consellería do Mar “quiere llegar a un acuerdo o seguir tensando una cuerda que amenaza con romper en cualquier momento”. Las posibles movilizaciones siguen sobre la mesa.