Las bicicletas no son para (este) verano

El regreso del servicio de préstamo de bicicletas VaiBike no será, al menos, hasta el mes de septiembre. El suministro de una pieza, clave para el montaje de las bicicletas, retrasa este nuevo intento por implantar este vehículo como parte del día a día de la ciudad.







El problema, indican fuentes municipales, fue “debidamente justificado ante la empresa adjudicataria”, el Instituto Tecnológico de Castilla y León, con sede en Burgos. Por ello, apuntan también desde Ravella, no será hasta septiembre “cuando se pueda retomar”. Las estaciones y el programa informático, así como todas las cuestiones relativas al servicio se encuentran ya listas.







Sin embargo, desde la Concellería de Mobilidade, con Paola María Mochales al frente, no ven sentido a instalar las estaciones mientras no estén listas las bicicletas, que, insisten, están pendientes de la susodicha pieza.







Fue en marzo cuando el Concello adjudicó a la empresa de Burgos el suministro de bicicletas y estaciones de VaiBike. El contrato se firmó en abril y con un plazo de ejecución de cuatro meses. La lentitud con la que va el proceso, sin estaciones montadas, ya hacía presagiar que dicha condición no se cumplirá y desde Ravella lo confirman: No será hasta septiembre. Al ser un problema debidamente justificado, todo apunta a que no se considerará un incumplimiento del pliego de condiciones.





Nuevos puntos de recogida



El Instituto Tecnológico de Castilla y león cuenta con experiencia en el sector, ya que gestiona servicios similares en ciudades como Burgos, Avilés, Rivas Vaciamadrid, Badajoz o Denia. En Vilagarcía, asumirá un VaiBike ampliado, con 79 bicicletas, varias de ellas adaptadas para el uso con silla de ruedas. Las estaciones, pasarán de cinco a 16. Así, a las de O Cavadelo, la terminal de ferrocarril, la Praza da Liberdade, O Piñeiriño y el parque de Dona Concha, se suman las de O Rial, O Freixo, el entorno de As Gavioltas, el nuevo paseo marítimo de Sobradelo, el campo de fútbol Manuel Jiménez, Fexdega, la calle San Roque (cerca del Castro Alobre), As Carolinas, Praza de Ravella, A Compostela y en el entorno del IES O Carril. Además, los cinco puntos ya existentes tendrán que contar con el nuevo sistema, tanto de anclaje y retirada como en lo que se refiere al nuevo programa, a través de web y app