El Bloque apuesta por la recuperación del patrimonio histórico y cultural en el rural

El BNG de Vilagarcía apuesta por la recuperación del patrimonio histórico y cultural en las zonas del rural del municipio. Los nacionalistas exponen que los lavaderos tradicionales son una parte importante del patrimonio de la localidad, dado que son construcciones que se remontan a finales del siglo XIX. Insiste el Bloque que “ademais do seu valor histórico e etnográfico, os lavadoiros tradicionais teñen un valor arquitectónico e paisaxístico, xa que se integran na contorna natural e aproveitan os recursos hídricos dispoñibles”. El BNG indica que las actuaciones que se realicen deben tener en cuenta criterios de “mínima intervención, reversibilidade e compatibilidade, así como ter en conta as pegadas que o paso do tempo deixou nos obxectos como testemuño da súa historia”. Dicen desde el Bloque que los lavaderos tradicionales son un ejemplo de como el patrimonio cultural “é á vez un produto e un proceso que fornece ás sociedades un caudal de recursos que se herdan do pasado”.