El BNG advierte al PSOE: El acuerdo con el PP "marca un antes e un despois"

Con el PSOE "instalado na soberbia e a prepotencia", en palabras de la concejala nacionalista Rosa Abuín, el BNG advierte: El Pleno de organización y el acuerdo con el PP "marca un antes e un despois" en las relaciones con el que, dicen, debería ser su aliado natural.

Los ediles de la formación nacionalista comparecieron esta mañana en su sede para valorar lo sucedido el jueves. No solo afearon la actitud de los socialistas, también del Partido Popular, al que acusaron de "covardía" política. "Escudouse para enmascarar o custe político e optaron pola abstención", aseguró el portavoz, Xabier Rodríguez.

El edil considera que, con el resultado de la votación, "non se materializou o mandato da cidadanía", pero tampoco "o apoio do BNG na investidura". Niega la actitud de bloqueo de la que les acusó el PP. "O BNG sempre tendeu a man e fixo renuncias e concesións", apuntó Rodríguez, que lamenta que "o PSOE optou pola vía máis fácil" que, es, señaló, "a muleta do PP".

"O Concello nunca estivo bloqueado porque as delegacións son por un decreto de Alcaldía", apuntou Abuín, que se pregunta si más bien "o que querían era saber quen cobraba" y señala que el desbloqueo al que apela Granja es para que el PP gane más de 230.000 euros al año.

La propuesta nacionalista, que señalan que estaba sobre la mesa del PSOE, no incluía liberaciones para ediles de la oposición, si no cargos de confianza. "Este acordo podería estar pechado antes da campaña e se non foi así foi por outro tipo de estratexia", apuntó la número dos del BNG, que señala que si socialistas y populares "non se avergoñaran" de lo aprobado el jueves, "poderían telo asinado antes do domingo".

Abuín incide en la "capacidade de enganar" del PP, pero les advierte de que "a cidadanía non é tonta. Absterse é apoiar o pacto con eles".

Líneas políticas y programáticas

En cualquier caso, y aunque había diferencias entre las liberaciones que proponía el BNG y las que querían los socialistas (cuatro frente a cinco), Rodríguez y Abuín explican que no estuvo ahí el motivo de la ruptura, sino en la representación en el Puerto. "Para nós é fundamental. As actuacións de PSOE e PP no Porto non beneficiaron para nada ao pobo de VIlagarcía", aseguró el portavoz. "Queríamos estar no Porto para unha Vilagarcía aberta ao mar", señala la número dos del BNG, que hace hincapié en que los dos partidos "déronlle unha concesión a unha nave cando xa estaba caducada".

Los nacionalistas también responden al PP, que aseguraron que fue "barato" su apoyo a la investidura, señalando que nunca van a dar su apoyo a un gobierno conservador. Abuín, de hecho, reprocha al PSOE este acuerdo cuando "estamos pelexando coa dereita", en referencia a la situación estatal. "Nunca o BNG vai facer nada para que a dereita entre nas institucións", señaló la nacionalista. "Somos incómodos no Porto", sentenció Rodríguez.

Ahora, con todas las áreas repartidas, el BNG se dispone a hacer una oposición "construtiva", pero en la que, advierten, fiscalizarán todos aquellos aspectos que consideran necesario cambiar del modelo de políticas que se han llevado a cabo en los últimos cuatro años, desde el urbanismo a la normalización lingüística y, sobre todo, "a lealdade. Son eles os que deben dar explicacións", dice Abuín en referencia al PSOE.

Propuesta al PSOE

Los nacionalistas entregaron la propuesta que trasladaron a los socialistas en los últimos días de las negociaciones, y que incluyen ideas como más inversión en el rural y dotarlo de servicios básicos, mejorar la gestión en materia deportiva, un 50 por ciento de espectáculos en gallego durante las fiestas y divulgación de obras y autores gallegos, puesta en valor del patrimonio natural e histórico, como el Parque da Coca, el desarrollo del Plan de Igualdade, aumentar las ayudas sociales y estudiar la municipalización del SAF, mejora de los arenales, colaborar con entidades públicas y privadas para ampliar el suelo industrial o contacto fluido entre ambas formaciones a la hora de abordar proyectos definitorios del urbanismo, la economía y la movilidad, como humanizaciones o ciclovías.