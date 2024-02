El BNG critica los recortes en las cuotas del abadejo y pide al Ministerio que negocie

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, presentño distintas iniciativas en la cámara para exigir al Ministerio de Pesca que rectifique el recorte en las cuotas de la pesca de abadejo y raya, que “supoñen un auténtico mazazo para as frotas de baixura da Galiza”.



El viernes, el BOE publicaba las disposiciones de ordenación de las pesquerías de abadeja y raya mosaica, con topes de captura para las zonas 8C y 9 fijando un total de diez kilos por buque para palangre de fondo y cinco para el resto de modalidades.



Rego considera que esta reducción se debe, fundamentalmente, al criterio del ICES, asumido por la UE, para que se vuelva a fijar una reducción en al línea de la “precaución”, atendiendo a la escasez de información respecto al nivel de explotación. “Resulta totalmente incomprensíbel que volva minguar a cota dispoñíbel sen dispoñer de estudos actualizados e rigorosos sobre o estado da pesqueira e sen que a Administración tivese en conta as alegacións presentadas polo sector galego”, dice el diputado del BNG, que incide en que se trata de una cuota establecida con carácter plurianual, por lo que no se podrá revisar al alza en próximos ejercicios, “nin aínda constatándose o bo estado do stock”.



Rego se hace eco de la indignación de las flotas de bajura, especialmente, que “ven como se lles está a impoñer unha cota aínda máis restrictiva que a do ano anterior nunha especie que nunca a tivo nin a precisou. Son uns topes inasumíbeis para a frota artesanal e que significarán na práctica que un barco de artes menores, con indenpendencia do número de tripulantes, só poderán pescar unha ou dúas pezas de abadexo”. Por ello, cree que “con esas posibilidades de captura, é imposíbel o mantemento da actividade”