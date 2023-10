El BNG demanda más frecuencias ferroviarias para Galicia y la comarca

El BNG demanda la mejora de los servicios ferroviarios en Galicia y, en concreto, en la comarca de O Salnés y en la estación de Vilagarcía. Hasta allí se desplazó esta mañana el diputado estatal Néstor Rego, acompañado de Montse Prado y otros cargos locales y comarcales.

"A estación de Vilagarcía dá servizo aos 38.000 habitantes da vila e ás máis de 100.000 persoas que viven na comarca do Salnés. Máis se contamos á veciñanza que habita en Caldas ou na Barbanza, a aposta polo ferrocarril debe ser unha prioridade. O Goberno do Estado continúa a desatender as necesidades da cidadanía de Vilagarcía", asegura Montse Prado.

La diputada autonómica señala que cualquier persona que quiera viajar un lunes a Santiago desde Vilagarcía, antes de las diez de la mañana, no lo puede hacer hasta el 3 de diciembre porque no hay servicio. "O mesmo acontece se alguén quere viaxar a Pontevedra", señala Prado.

Para Néstor Rego, la demanda no es una excusa, ya que en Vilagarcía está demostrada. "Hai un Goberno que di apostar pola transición enerxética e ecolóxica, máis non hai servizos de tren que poidan atender esta demanda", asegura el diputado estatal, que reclama pasar de las políticas "declarativas" a las "prácticas".

Presentación de iniciativas

Entre las medidas que apunta Rego, se encuentran la modernización de las infraestructuras, la ampliación de la red ferroviaria y la puesta en marcha delos servicios necesarios. En este sentido, avanza la presentación de las iniciativas que decayeron con el final de la pasada legislatura. "Non ten sentido que a Galiza careza deste servizo de proximidade ferroviaria e sexa a única que, tendo rexións urbanas de máis de medio millón de habitantes, non ten este servizo implantado", señala Rego.

El BNG responsabiliza también al PP y a la Xunta, por votar en contra a las iniciativas que presentaron los nacionalistas para la mejora de los servicios ferroviarios. La última, explicó Prado, se debatió la semana pasada en el Parlamento. "Presentaremos unha batería de iniciativas, tanto no Congreso como no Parlamento, para que se atendan as necesidades da cidadanía a respecto dos servizos ferroviarios. O Goberno galego e do Estado deben actuar desde a persepectiva de dar un servizo que a cidadanía precisa", señalan desde el BNG.