BNG y EU apoyan la liquidación del parking Xoán XXIII de Vilagarcía y el PP se abstiene

El gobierno local contó ayer con el voto favorable del BNG y Esquerda Unida para aprobar la liquidación del contrato de la concesión del parking Xoán XXIII, aunque con reproches. También del PP, quien se abstuvo acusándole de no haberlo hablado de estas gestiones con la oposición y de “engañar”. De haber vendido el rescate como un éxito cuando hay obligación por una resolución judicial y porque lleva años recurriendo en los juzgados la petición de Proinsa de resolver la relación contractual. Pero al alcalde, Alberto Varela, más que esto le molestó su postura, por riesgosa, ya que era necesaria la mayoría absoluta.



Afortunadamente para sus planes, los dos concejales del Bloque y Juan Fajardo (EU) le dieron un sí, aunque este último se lo cobró caro con sus críticas: “Era palmario que a concesionaria non cumpría, pero non fixeron nada en 20 anos, é lamentable”, declaró, pidiendo además que se restituya el “honor” de su grupo político que durante este tiempo “foi ataco vilmente” por criticar la caótica situación con este céntrico aparcamiento, aseguró.

También propuso que si realmente va a haber el remanente previsto con su puesta en funcionamiento por parte del Concello, se rebajen los precios al máximo para colectivos como pensionistas o trabajadores que “non teñen onde aparcar” por sus políticas, según considera. Y es que el izquierdista aprovechó este y otros temas para criticar otras cuestiones de la gestión de los socialistas hasta que el regidor le advirtió de que se ciñera al punto y, en un momento dado, cuando el concejal dijo que no tenía palabras, soltó: “Está ben que por unha vez algún quede sen palabras”. Esto provocó risas entre algunos asistentes.

Regulación de los patinetes

También la resignación de la portavoz del PP, Ana Granja, cuando su propuesta de regular el uso de patinetes volvió, una vez más, a la casilla de salida. El Ejecutivo de Varela defiende que con la normativa estatal ya se actúa. También que quiere hacer una nueva ordenanza de circulación e incluirlo en ella, pero reconoce que va con retraso y por eso, “la última vez que trajimos esto nos dijeron que, como iba para largo, planteáramos una modificación de la actual. Ay madre mía, de verdad”, se lamentó la popular, contrariada. Pero aún hay más, como todos están de acuerdo, la moción se aprobó, pero visto lo visto, no se cumplirá.



En cuanto al parking, el regidor socialista confrontó al concejal del PP Juan Andrés Bayón, acusándole de “ignorar intencionadamente” datos en su argumentario. Relató que cuando gobernaba su partido, con Tomás Fole, se intentó llegar a un acuerdo, pero Proinsa pedía dos millones de euros por poner fin al contrato y este lo rechazó. “Acertou porque agora a liquidación nos indica que non corresponde o pago e lle reclamamos unha indemnización de case 800.000 euros, así que este é o acordo máis beneficioso para os veciños”, añadió el socialista.



Durante la sesión también se acordó otorgar una bonificación del 50 % del ICIO a la Residencia Divina Pastora por unas obras y se supo que el Ejecutivo socialista busca 200.000 euros de financiación externa para actualizar el Plan de Emerxencias, que data de 2007, aunque, según Fajardo, ya “hai unhas facturas” para hacer esto.



Fue durante el punto para aprobar el Plan municipal de prevención e Defensa contra os incendios forestais al que el portavoz del Bloque, Xabier Rodríguez, realizó una serie de aportaciones como la necesidad de incluir las masas de alcornoques existentes en la localidad.

La moción popular sobre la policía levanta ampollas

El Pleno se desarrolló en un tono tranquilo y el único punto que levantó ampollas fue la moción del PP para reclamar al Estado más efectivos de Policía Nacional porque el catálogo se ha quedado “obsoleto ante el aumento de la población y el índice de delincuencia. Hablamos de una media de cinco delitos al día –según los datos del último trimestre– y claro que es una ciudad segura, pero queremos más seguridad para los efectivos y los ciudadanos ”, explicó la concejala Elena Suárez, ya en el turno de réplica, después de que el resto de la oposición y el gobierno local les acusaran de asustar a la ciudadanía y visitantes porque “Vilagarcía non é perigosa para vivir”. “Parece que esteamos en calquera barrio marxinal dunha gran cidade”, replicó el portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, quien también declaró que la moción “non me parece inocente” sino que “obedecería a algún sindicato interesado en que caia unha cabeza –dijo refiriéndose al comisario–”. Suárez lo negó y acusó al gobierno socialista de espantarse ante datos similares en periodos donde su partido no gobernaba las administraciones estatales. Por su parte, la portavoz del grupo de gobierno local, Tania García, le pidió “prudencia” ante asuntos como estos y el alcalde aseguró que “a maioría dos delitos son por ciberdelincuencia”.