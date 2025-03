El BNG lleva al Parlamento la “lonxa encuberta” en las naves concesionadas a los Parquistas en O Ramal

El Bloque Nacionalista Galego lleva hoy al Parlamento los cambios de usos en las naves de los Parquistas de Carril para poder vender marisco en las naves que les otorgó, en concesión y durante treinta años, la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. Situadas en el muelle de O Ramal, donde había un compromiso para abrirlo al mar, los nacionalistas consideran que la intención de la OPP es la de poner en marcha una “lonxa encuberta”.



Basan esta consideración no solo en el cambio de usos promovido, sino también en la “existencia dun proxecto presentado pola mesma Organización Empresarial Parquistas de Carril, asinado por José Luis Villanueva, para unha obra de rampla, pantalán e rompeolas para a mellora da loxística de entrada de produtos do mar ao centro de clasificación de produtos bivalvos recollidos desde as embarcacións a flote para reducir tempos e procesos e eliminando intermediarios”, recogen los nacionalistas en su escrito a la Mesa do Parlamento.



La iniciativa, presentada por las arousanas Montse Prado y Rosana Pérez, critica la “opacidade” en la que se llevó a cabo, por parte de la entidad que preside José Manuel Cores Tourís, la concesión a los Parquistas de dos naves en O Ramal, por espacio de treinta años.



En un primer momento, iban a estar destinadas al almacenamiento, clasificación y promoción de moluscos bivalvos. Sin embargo, el pasado 21 de diciembre, la Autoridad Portuaria publicó un anuncio en el BOE en el que informaba de la autorización al cambio de usos, que incluían también la venta, tanto al por mayor como al detalle. El plazo para consultar y presentar propuestas, en plenas fiestas navideñas, era de veinte días y en un proceso totalmente presencial, en las propias oficinas.



José Luis Villanueva, presidente de los parquistas, dijo a este respecto que funcionarán como “delegación” de la Cofradía, donde se facturará.

Informes autonómicos

Cabe destacar que solo unos días antes se había aprobado, en Urbanismo del Concello, la licencia para la mejora de las naves, pero condicionada al mantenimiento de los usos. El BNG considera que todas las acciones de los parquistas van “na dirección da creación dunha lonxa encuberta, que faría competencia desleal ás outras dúas” de Vilagarcía, situadas en Carril y VIlaxoán, pero también “ás propias empresas do sector, ao contar coa dispoñibilidade de chan público a un custe irrisorio”.



A todo esto se suma, dicen los nacionalistas, las posibles consecuencias ambientales por la construcción de un rompeolas. Aunque reconocen que las actuaciones están en dominio público portuario del Estado, inciden en que el Estatuto de Autonomía establece que el marisqueo es competencia exclusiva de Galicia.

Por ello, instan a la Xunta a posicionarse sobre la venta de marisco en estas instalaciones y preguntan sobre posibles afectaciones por la modificación de corrientes y movimientos de fondos, así como si hay informes de Mar y Medio Ambiente.