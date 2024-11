El BNG manifiesta su oposición a la tercera fase del tren a Ferrazo, que acaba de salir a licitación

El BNG de Vilagarcía muestra su oposición a la tercera fase del tren a Ferrazo, que acaba de salir a licitación. Los nacionalistas entienden que las obras de construcción del ramal ferroviario han sido de las peores inversiones que se han realizado en el pasado reciente de la Autoridad Portuaria y entienden que seguir prolongándolas es totalmente injustificado. “A realidade é que o tren non voltou ao peirao de Ferrazo dende antes da pandemia”, señala el Bloque. Entiende la formación que “isto pon en evidencia un problema de xestión por parte da Autoridade Portuaria, de cartos despilfarrados, tocando a máis de dous millóns de euros por viaxe realizado e que se traduciu nun gasto innecesario que o que fixo foi provocar molestias e accidentes no tráfico viario polo trazado por onde discorren as vías do tren”. El BNG dice además que no le sirve el argumento de que va a reducir el tráfico rodado y recuerda que la Xunta “négase a prohibir” el tráfico pesado por la avenida Rosalía de Castro.