El BNG pide que se agilicen los trámites para que el pabellón Castelao pase a llamarse Helena Mariño

El portavoz municipal del BNG, Xosé Lois Leirós, acaba de remitir un escrito a la Alcaldía de Vilagarcía en el que pide que se agilicen los trámites para que el pabellón Castelao pase a denominarse ya con el nombre de Helena Mariño. Los nacionalistas entienden que ya ha pasado el tiempo prudencial para que los trámites puedan ya culminarse y apuntan a que lo ideal sería que este cambio de nomenclatura (que sería un homenaje a la que fue en vida un activo en la Vilagarcía Cup) supondría un homenaje a su memoria. Fue en septiembre de 2022 cuando el Club Baloncesto Vilagarcía formalizó su petición de cambio de nombre de las citadas instalaciones deportivas considerando en su escrito que "así coma se recoñeceu a figura de outras e outros deportistas nacidos na vila, pero coa meirande petición á Alcaldía parte do seu desempeño persoal fóra da mesa, se teña recoñecemento a esta persoa do pobo (Helena Mariño) que desde pequena loitou por e para Vilagarcía”.

Más apoyo al certamen deportivo

Las peticiones de los nacionalistas no quedan solo ahí. De hecho exponen que el certamen deportivo VGCUP-Helena Mariño necesita más apoyo social, económico e institucional. Apuntan en concreto al estado en el que se encuentran las instalaciones de la calle Castelao, en donde se perciben humedades, daños en la red eléctrica y problemas con las tuberías. El candidato del Bloque a la Alcaldía, Xabier Rodríguez, resalta la importancia de un evento deportivo que "anualmente atrae á nosa cidade preto de mil deportistas, técnicos e árbitros para a competición deportiva; máis tamén as súas familias e amizades que enchen prazas hoteleiras, restaurantes e mercan no comercio local".