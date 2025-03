El BNG propone que los empadronados en la ciudad paguen menos por la piscina

El BNG de Vilagarcía propone que las personas empadronadas en la localidad paguen una cuota reducida para disfrutar de las instalaciones de la piscina de Fontecarmoa una vez que esté ejecutada su ampliación. Los nacionalistas le recuerdan al gobierno municipal que hay una serie de compromisos pactados y que estos deben cumplirse.



Dice el Bloque que “a ampliación ten que contar cun vaso que cumpra efectivamente coas medidas regulamentarias para poder acoller probas e campionatos deportivos regrados na nosa cidade, acadando unha mellor oferta deportiva en Vilagarcía e contribuíndo así na nosa economía local”.



La inversión que se va a realizar es millonaria, de ahí que los nacionalistas insistan en que es importante que esa inversión repercuta en beneficio de los vecinos de la ciudad.

Como condición el Bloque recuerda que en el compromiso también está que se le facilite al Club de Natación e Salvamento el desarrollo de su actividad en las instalaciones, así como que se le de cabida a centros de enseñanza y otros colectivos en horarios de menor flujo de asistencia dejando un espacio reservado para ellos.



A mayores exponen no estar de acuerdo con el “uso da web e das redes sociais do Concello para un uso partidista” y recuerdan al gobierno local que “os compromisos electorais son dos partidos políticos e non dos gobernos municipais, polo que non poden usar eses medios para este tipo de prácticas”. l