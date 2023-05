El BNG propone un referéndum para decidir los usos de O Ramal y que este sea usado para el Atlantic Fest

El BNG de Vilagarcía capitaneado por Xabier Rodríguez propone un referéndum popular para que sea la ciudadanía la que aporte una decisión de consenso sobre la actuación a desarrollar en el muelle de O Ramal. El nacionalista asegura que la futura actuación es “estratréxica para abrir Vilagarcía ao mar” y apuesta por hacer un uso “racional dos recursos públicos, aproveitando o gasto realizado ata o presente. Dice el Bloque que “sen cuestionar a lexitimidade de achegar deseños electorais para quen así o considere, a eficiencia no gasto público pide tomar en consideración as achegas do gastado”. Así pues el equipo nacionalista de Rodríguez cre que mientras se realiza la futura adecuación del espacio del muelle el Atlantic Fest podría ser “o primeiro evento en usar ese espazo aberto cedido, que non precisa de moita adaptación”. Cabe recordar que el festival se realiza ahora a escasos metros, en el inicio del arenal de A Concha.