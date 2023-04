El BNG reclama que se escuche al vecindario de Rubiáns para el diseño de la humanización de la N-640

El BNG de Vilagarcía reclama un canal de comunicación directo desde el Concello con colectivos y asociaciones vecinales para hacer efectivo el derecho a la participación ciudadana, especialmente en ámbitos que "afectan ao ámbito da súa representatividade", como sería el caso del vecindario de Rubiáns con el proyecto de humanización de la N-640, según señala la formación. El candidato a la Alcaldía, Xabier Rodríguez, en compañía de Rosa Abuín, mantuvo un encuentro con esta asociación vecinal de la parroquia, que transmitió sus preocupaciones sobre las propuestas de seguridad viaria y urbanización en este vial, uno de los principales accesos a la ciudad. El Bloque insta al Ministerio de Transportes y al Concello a que escuchen a la vecindario, debido a que esta carretera nacional ocupa prácticamente todo su recorrido municipal por esta parroquia.

Asimismo, tras la reunión los nacionalistas inciden en otras inversiones prioritarias, como la del parque infantil, necesitado de adaptación a las normas vigentes de seguridad y nuevos juegos. Así como el centro sociocultural, para el que propone la reposición del cristal de la entrada, eliminar humedades en el acceso al salón o instalar pasamanos en las escaleras; en el bosque de camelias, la sustitución del alumbrado público por luces led y la recogida de residuos posterior a las celebraciones, un servicio que el Bloque asegura estar "sempre desatendido".

De igual modo, Rodríguez advierte que el vecindario "está indignado" por el sistema de climatización del local al no estar aún en funcionamiento la caldera de biomasa, financiada por el Inega hace cuatro años. Una situación que los nacionalistas ven como sarcástica "respecto dos anuncios do goberno local de aposta por sistemas máis eficientes e sostibles pero que dormen inoperantes no anexo ao centro, entanto esgota a súa garantía".