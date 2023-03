El BNG reclama un PXOM que abra Vilaxoán al mar

El BNG continúa con su proceso de escucha, que en esta ocasión les llevó hasta Vilaxoán, donde mantuvieron reuniones con asociaciones vecinales y deportivas y con colectivos profesionales como los placeros. El candidato de la formación nacionalista, Xabier Rodríguez, estuvo acompañado por otros miembros de la lista, como su número 2, Rosa Abuín.

Los nacionalistas demandan un PXOM que abra Vilaxoán al mar y la cesión para uso público de los terrenos de Portos, "mudando a incomprensible situación" actual, señalan. Además, comparten con la Plataforma Sur (Vilaxoán, Sobradelo, Faxilde) la exigencia de una actuación urgente de seguridad en puntos como Veiga do Mar, Rúa Ameixeiras y Avenida de Vilanova.

Los colectivos vecinales, señalan desde el BNG, reclaman una urbanización y humanización "sostible" e integral, acorde con la estética de los edificios históricos, así como el cuidado y puesta en valor del patirmonio cultural y monumental.



Por otro lado, los hosteleros se quejan de tasas abusivas por parte de Portos y desde la Praza de Abastos también hubo quejas ya que, señalan desde el BNG, les transmitieron que era "descoñecida até moi pouco para algún membro do equipo de goberno municipal e ausente das campañas de dinamizaicón das prazas de abastos do municipio, na que se prevé un investimento para a súa reforma". Los concesionarios de los puestos demandan que se les escuche a la hora de elaborar un proyecto, para no repetir errores detectados en reformas de otras localidades, y que se les dé publicidad institucional.

Por último, el BNG se reunió con representantes del Club de Remo y de la Coral, que demandaron condiciones "dignas" para desarrollar sus actividades en la Casa da Cultura del Fogar do Pescador; así como aclaraciones sobre el futuro de la entidad deportiva, "á que lle vai caducar a concesión das instalacións que veñen utilizando", señalan desde el BNG, que también recoge las quejas sobre el "retraso" sufrido en las obras a lo largo de estos últimos años.