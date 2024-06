El BNG de Vilagarcía apoyará los pliegos del SAF: "Sería un erro non aprobalos"

Los pliegos del Servizo de Axuda ao Fogar saldrán adelante con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego. La edil Rosa Abuín, que fue la encargada de negociar este asunto con el ejecutivo, confirmó que se solventaron las cuestiones que llevaron a aplazar su aprobación en el Pleno, como la creación de una comisión de seguimiento entre Concello, la firma que resulte adjudicataria de la concesión y el comité de empresa. Otras exigencias de la formación nacionalista pasaba por incluir como tiempo efectivo de trabajo los desplazamientos o que, tal y como recoge el convenio, se les diesen a las empleadas las prendas de ropa marcadas, es decir, dos al año (un pantalón y una casaca).



En cualquier caso, Abuín señala que el pliego supone una mejora y que no aprobarlo sería “un erro”, que se saldaría con que la empresa que lleva ahora el servicio, y que acumula numerosas quejas por parte de la plantilla, continuase al frente. Además, se prorrogarían los pliegos anteriores, con precios mucho menores.

“O prezo agora é de 24,24 a hora normal e 28,20 a festiva, contra os 18 que tiñan os anteriores”, señala Abuín. Las trabajadoras argumentan que de ese dinero, ellas solo reciben seis euros la hora, pero la edil nacionalista responde que precisamente “daí sae o diñeiro que se lle vai pagar” y que, con esta subida de los precios, se abre el abanico para que un mayor número de empresas concurran a hacerse con el servicio, mejorando así su calidad y facilitando unas mejoras condiciones laborales.



Mejoras que, en cualquier caso, incide Abuín, “deben reclamarse a través da negociación colectiva do convenio” y no de unos pliegos ya que, según la edil del BNG, “os técnicos farían un informe desfavorable”, en el caso de que las condiciones establecidas fueran más allá de lo que establece el marco laboral.

Sobre el plus de transporte, Abuín incide en que los pliegos recogen tres fórmulas: Que la empresa ponga su propia flota de vehículos, el pago de taxis o autobuses o, en el caso de que las trabajadoras pongan sus coches, el abono de 24 céntimos por kilómetro.



Servicio público

Una cantidad que las trabajadoras ven insuficiente para los gastos que soportan y el salario que cobran, pero desde el BNG apelan, de nuevo, a la negociación colectiva. “Eu vexo ben as súas reivindicacións e as comparto”, dice Abuín, que incide en que una de las mejoras que establece el pliego es que si la empresa no cumple el convenio puede ser sancionada. Además, señala la nacionalista, el documento establece incrementos del 1,5 por ciento cada año, según la previsión de crecimiento que marca el Banco de España y ante la imposibilidad de conocer la subida real del IPC, pero el propio convenio establece dicha actualización, con carácter retroactivo que, eso sí, las trabajadoras han tenido que denunciar en más de una ocasión para poder cobrar.



Rosa Abuín cree que es el momento de que el sector de las trabajadoras de Axuda no Fogar inicie un proceso de lucha colectiva para que sean incluidas en el Consorcio Galego de Benestar “ou incluso no Sergas” ya que se trata de un “colectivo que está invisibilizado e que non está ben pagado”. En cuanto a los pliegos del Concello, que saldrán adelante con el apoyo del BNG, la nacionalista insta a las trabajadoras a alegar en el periodo que se establecerá tras su aprobación. “Non aprobalos sería un erro”, recalca la edil del BNG, que defiende la gestión pública del servicio y cree que, en ese punto, faltó “valentía” a PSOE y PP.



Por el momento, los nacionalistas no saben cuándo se llevarán a Pleno, de nuevo, los pliegos del Servizo de Axuda no Fogar. Las mejoras que pidieron se introdujeron en el documento, incluida la modificación del periodo de duración, que pasa de cinco a cuatro años (dos de contrato y dos prórrogas).

Postura de PP y EU

En cuanto a los otros dos grupos de la oposición, su postura es más crítica con la forma de actuar del gobierno local con respecto a los pliegos del SAF. Elena Suárez, del Partido Popular, exige al ejecutivo socialista “que se siente con las trabajadoras las veces que sea necesario para llegar a un acuerdo”. En este sentido, recuerda al equipo de Alberto Varela que “presumen tanto de capacidad negociadora” así como de “que todos los pliegos incluyen cláusulas sociales”, deberían alcanzar un acuerdo también con la plantilla de Axuda no Fogar.



En este sentido, la popular incide en que se trata de un servicio esencial y sensible, de trato a dependientes, que debe “funcionar de la mejor manera posible”, para lo que ve necesario un acuerdo entre trabajadoras, usuarios y familias y que se preste “en las mejores condiciones laborales”.



Más contundente es el portavoz del grupo municipal de Esquerda Unida, Juan Fajardo, que defiende como “xustas” las peticiones de la plantilla. “Teñen encaixe no prego”, señala el edil izquierdista, que insiste en que una mejora social es “perfectamente incluible”. Sobre la plantilla, Fajardo advierte de que “non é de recibo que o colectivo máis feminizado dos que traballa para o Concello sexa tamén o peor remunerado. Iso tamén e política de igualdade, non só a conmemorativa”.