El BNG de Vilagarcía denuncia el mal funcionamiento de los cajeros de Carril y Vilaxoán

El BNG de Vilagarcía denuncia el “abandono” por parte de Abanca a los vecinos de Carril y Vilaxoán, por el mal funcionamiento de los cajeros. Recuerdan desde la formación nacionalista que, ya en 2021, mostraron su rechazo público al cierre de las sucursales.



Tras este paso, “a única saída que lle deixaron á veciñanza foi un caixeiro que non proporciona os servizos básicos que como clientes deben ter”, ya que “non permiten facer as emesmas operacións que se poderían levar a cabo no caso de ter unha oficiña con personal” pero tampoco, dicen desde el BNG, actividades cotidianas como ingresar dinero, “que si permiente os caixeiros das oficinas situadas no centro de Vilagarcía”.

Inciden los nacionalistas en que muchos usuarios son “persoas maiores, sen recursos ou autonomía á hora de desprazarse”, que dependen de familiares o vecinos. Los nacionalistas se hacen eco de otras quejas de los usuarios sobre el estado de los cajeros, que “están vellos e sofren desde o comezo continuas avarías”, dejando sin servicio a los vecinos. “O único contacto que teñen coa entidade é un número de teléfono ao que poder recorrer en caso demal funcionamento” pero “tardan varios días” en solucionarlo.