El BNG de Vilagarcía pide el retranqueo del muro de Peña para ganar en seguridad en Veiga do Mar

El candidato del BNG a la Alcaldía de Vilagarcía, Xabier Rodríguez, pide que se realicen las gestiones que sean necesarias para proceder al retranqueo del muro de las naves de Peña y mejorar así - como piden los vecinos - la seguridad vial en Veiga do Mar. Rodríguez comparte la preocupación vecinal y advierte que este es uno de esos lugares en los que los peatones están en riesgo. Los nacionalistas exponen que ahora que una empresa local ha adquirido las naves es una buena oportunidad para acometer el tan ansiado retranqueo. Entienden los nacionalistas que en ese conjunto de dos viejas estructuras que ocupan una parcela de 13.219 metros cuadrados y que tienen edificados unos 16.31 y 1300 metros su futura intervención deja magen "á xestión, por parte do Concello, do recuamento do seu muro de cerre para posibilitar unha medida necesaria para garantir a seguridade e o benestar dos peóns que transitan pola rúa". Apuntan que el muro actual impide la construcción de una acera amplia y cómoda y que, además, dificulta la visibilidad de los conductores "e aumenta o risco de accidentes".