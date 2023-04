El BNG de Vilagarcía reclama la restauración de los muros del río de O Con entre A Laxe y el parque de A Coca

El BNG de Vilagarcía comparte con la asociación vecinal Fonte da Coca, la demanda de intervención en las orillas del Río de O Con, en el canal que transcurre entre A Laxe y el final del Parque de A Coca, de forma que se restauren sin demora a su estado natural los muros derrumbados para que puedan realizar su cometido de contención de tierra que, con la situación actual, "está a escorregarse á canle", según el alcaldable nacionalista, Xabier Rodríguez.

El candidato suma a esta intervención "o asentamento das pedras que conforman a vía de tránsito de persoas, entre a fonte do parque e as casas de A Laxe; e tamén rescatar do río elementos de pedra do mobiliario urbano guindadas ás augas, froito de accións incívicas", sostiene. Además, Rodríguez considera "precisa, exixíbel e necesaria" la colaboración entre administraciones, pero nunca es admisible que por criterios de competencia al vecindario debe sufrir "os efectos do desleixo entre elas".

Asimismo, los nacionalistas indican que con el inicio de las obras de construcción de los tanques de tormentas en Fexdega y de la mejora de la red de saneamiento que ejecutará la Consellería de Infraestruturas de la Xunta, "é tempo de xestionar a realización desta mínima obra complementaria que tamén é parte vital do Río O Con á hora de atallar futuros problemas de inundacións e avenidas de auga".