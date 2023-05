O BNG de Vilagarcía reclama unha parada directa do bus urbano na Estación de Ferrocarril

O candidato do BNG á Alcaldía de Vilagarcía, Xabier Rodríguez, cree necesario que o autobús urbano teña unha parada directa na Estación de Ferrocarril. Rodríguez considera que hai que ampliar as rutas de autobuses urbanos que tamén deben pasar con máis frecuencia polas instalacións deportivas de Fontecarmoa e polos parques empresariais. O nacionalista é consciente de que as competencias para ampliar liñas de transporte urbano en Galicia son da Xunta, pero entende que os concellos son os encargados de xestionar os servizos urbanos dentro dos propios termos municipais. Tamén solicitan máis axudas para afrontar o custo dos usos frecuentes e tamén para os billetes simples.