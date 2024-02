"Bombazo arqueológico" en el Alobre: Una puerta revela que el castro llegaba al nivel del mar

El hallazgo de un acceso escalonado en la finca de Valle Inclán revela que el Casto de Alobre se extendía hasta el nivel del mar. “É un bombazo arqueolóxico”, señala Israel Picón, de A Citania, empresa que llevó a cabo las excavaciones. Lo cierto es que la puerta apareció en uno de los últimos días de trabajo, cuando ya nada hacía presagiar mayor descubrimiento que la cetárea romana, ya de por sí, de gran importancia.

Y sobre todo porque, hasta el momento, que el yacimiento se extendiese hasta este nivel no estaba sobre la mesa. Bajaría, por tanto, por lo que hoy es el Valdés Bermejo, espacio por el que tendrían que seguir las excavaciones. “Estamos a falar dunha ampliación notable do perímetro do castro”, apunta Picón, que reconoce que en el equipo se encuentran “moi satisfeitos”.



Los trabajos en esta finca fueron contratados por la promotora del Mercadona y Picón incide en que “non houbo ningún tipo de presión” ni la más mínima intervención por parte de la empresa.



Las excavaciones fueron llevadas a cabo por A Citania, una firma arqueológica con una trayectoria constatada, y contaron en todo momento con la supervisión de la Dirección Xeral de Patrimonio. Los resultados de estos trabajos ponen también en valor el trabajo realizado por estos arqueólogos, los mismos que localizaron la cetárea romana o fábrica de salazón. La parte donde se llevará a cabo la construcción del nuevo supermercado no se ve afectada y está libre de cualquier resto arqueológico.



Con estas nuevas revelaciones, el perímetro desde donde se encuentra el área excavada y musealizada del Alobre, hasta la finca de Valle Inclán (antiguamente bordeada por el mar), pasando por el Valdés Bermejo, sería una gran área arqueológica, con ocupaciones castrexas y romanas.

Restos al descubierto

La intención del Concello de Vilagarcía es que tanto la puerta marítima del castro como la cetárea romana queden al descubierto, siendo conservados y musealizados. El gobierno local defienden que deben incorporarse al patrimonio municipal para disfrute público de vilagarcianos y visitantes. Bajo esta premisa, se están llevando a cabo gestiones con Mercadona, de tal forma que el convenio que habría que firmar para la puesta en valor de los restos de la cetárea romana incluyan una actuación semejante para la puerta marítima. El ejecutivo que preside Alberto Varela destaca la relevancia y valor de los vestigios que están saliendo a la luz. “Nin o goberno nin a cidadanía entenderíanq ue se apostase por unha medida que non permitise gozar e admirar o patrmino local”, explican desde el gobierno local, que rechaza enterrar estos restos. La solución final a adoptar dependerá, en todo caso, de lo que autorice la Dirección Xeral de Patrimonio. Ravella incide en que los restos hallados permiten una mayor “comprensión da importancia” que para los habitantes del castro tenía el comercio y la explotación de los recursos marítimos.