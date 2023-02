Borja Santamaría, de Vilagarcía a pinchar en la fiesta del Benidorm Fest

Su primer contacto con el mundo del DJ fue hace unos ocho años y en aquel momento nada le hacía pensar que la música le serviría para pinchar en la fiesta convocada por Radio Televisión Española en el marco del Benidorm Fest. Borja Santamaría es de Vilagarcía, muy activo desde hace años en los movimientos asociativos de la localidad y un eurofán declarado. De ahí que cuando la cadena pública anunció que iba a retomar el formato del festival de Benidorm para elegir al representante eurovisivo siguiese muy de cerca todas las novedades que iban saliendo. “Yo sigo la página de Eurovision Spain y fue a través de ahí que me enteré de que buscaban alguien para pinchar en la discoteca Penélope. Me puse en contacto con ellos y les dije que tenía experiencia y allá me fui”, explica el vilagarciano. Era todavía una fecha marcada por la pandemia, de ahí que “ese año RTVE no hiciese ninguna fiesta posterior a las semifinales y a la final”.



Tras el gran revuelo vivido en la edición pasada con las votaciones del jurado, Tanxugueiras y la ganadora Chanel Borja Santamaría decidió que este año volvería como público. “Me compré las entradas tanto para las semis como para la final. Aunque este año no parecía que hubiese la furia de la edición pasada, yo quería vivirlo y pasármelo bien”, expone. Fue entonces cuando –explica– “en la fiesta de RTVE buscaban a un DJ para amenizar las celebraciones de después de las galas y alguien le pasó mi contacto y me llamaron”. Reconoce que “tuve poquísimas horas para prepararlo, buscarme un equipo y hacer la playlist, pero finalmente salió bien, porque los temas eurovisivos son bailables y es una música que me gusta”. Apunta que “yo creo que los asistentes se lo pasaron en grande y para mí fue una experiencia”.

Borja Santamaría con el trofeo del Benidorm Fest

El vilagarciano estará en los próximos días en la preselección rumana y ya después en la pre-party de Madrid, una cita que los verdaderos eurofáns tienen marcada a fuego en sus agendas. También tiene ya el alojamiento para Liverpool, para asistir al festival de Eurovisión en vivo y en directo. “A ver si consigo las entradas”. Allí apoyará a Blanca Paloma que –reconoce– “tuvo un directo espectacular y la verdad es que a todos los que estábamos allí nos emocionó”.