Borjamina | “Este año Eurovisión se vivió con más amargura por participar Israel”

Borja Santamaría es de esas personas que siente Eurovisión a todos los niveles, como un verdadero fan. Por ello el haber sido elegido este año para pinchar en el propio estadio durante las fiestas que organiza el festival ha sido todo un sueño para este vilagarciano. En la edición pasada hizo de DJ en fiestas paralelas, pero en Ginebra pudo descubrir los entresijos del espectáculo televisivo (con excepción del fútbol) más seguido del mundo. “Foi unha gran oportunidade. Ver os ensaios, como funciona todo... dende a tele é moi máis espectacular, pero despois ves o traballo que hai detrás e que é xente normal o que o fai”, señala.



Borja –conocido popularmente como Borjamina– reconoce que la edición de este año ha sido particular. Primero y sobre todo por la polémica participación de Israel en pleno genocidio de Gaza. “Está claro que hai unhas normas para outros países e logo está Israel”, declara Santamaría. Indica que su participación “fai que non se disfrute do festival, nin os que imos, nin a prensa nin tampouco o resto de delegacións. Creo que foi das edicións máis potentes en canto a postas en escena e pese a iso había ese clima de amargura”. El arousano relata como se vivió el momento de las votaciones al final, con Israel en lucha con Austria por el primer puesto y con la respiración contenida. “Foi un auténtico drama. No estadio había xente chorando e caras de shock. Iso provocou que, de feito, non se celebrase tanto o gañador por ese medo previo a que Israel puidese gañar”. explica.

Borjamina reconoce que desde el primer momento no le gustó la candidatura española por ser un tema que juega con los “clichés”



Lo que sí no sorprendió a Borja fue la posición de Melody en la tabla clasificatoria. “Eu dende o principio fun moi crítico porque creo que Melody gañou o Benidorm Fest por ter unha carreira detrás. Máis pola figura que ela representa, de ter querido ir en outras ocasións. O certo é que a candidatura estaba chea de clixés eurovisivos que fai tempo que non funcionan no festival”, señala el vilagarciano. Pese a que en España todo el mundo se empapó de la “Diva” lo cierto es que el propio Borjamina incide en que “na primeira escoita bota para atrás. É certo que despois de tanto repetila pois cólleslle cariño, pero é un tema que podería ser un descarte de hai 20 anos”. Como experto eurofán el arousano recalca que el festival hace años que va por otros derroteros muy distintos a la típica diva eurovisiva. “E, claro, este tipo de propostas son moi vistas e non gustan”, declara.



Sobre el ganador –la propuesta lírica de Austria– indica que ya en las escuchas previas al festival “gustoume a proposta e impresionoume como o fixeron. Era como un videoclip en directo. Un dos criterios que es está a valorar nos últimos anos é a orixinalidade da propostas e aí Austria deu no cravo”. Uno de los mejores momentos fue cuando se puso los cascos para pinchar. Eso sí, todo temas eurovisivos y con una respuesta del público que no pudo ser mejor.