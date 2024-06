Los británicos Onslaught encabezan el cartel de la cuarta edición del Alén Metal Fest

La banda británica de trash-metal Onslaught, con más de cuarenta años (y algún parón) sobre los escenarios y una reconocida trayectoria en toda Europa, llegará el 6 de julio a Vilagarcía para actuar en el Alén Metal Fest, un evento que ya se ha colocado en el pódium de los festivales de metal de referencia en Galicia.

Los de Bristol encabezan un cartel que forman cuatro bandas más: La portuguesa Okkultist, la catalana Savaged y las gallegas Raze y Brutal. Una oportunidad para disfrutar, explican desde la organización del evento, de un potente mestizaje, con heavy, death metal y trash.

Es la cuarta edición del Alén Metal Fest, que nació como un pequeño evento en el seno de la Asociación de Veciños de Rubiáns y ahora ya se cuela entre los tres primeros de Galicia, tras el Resurrection de Viveiro y el Kanekas de Cangas. "Moitísimas bandas nos piden vir a tocar aquí, o problema é que aínda somos pequeniños, estamos crecendo", explican desde la organización.

En el caso de Okkultist es su primera actuación en España, mientras que los de Bristol llevaban siete años sin tocar en este país. Los catalanes Savaged se estrenan en escenarios gallegos. Los conciertos comenzarán a las siete y media de la tarde y se extenderán hasta la una y media de la madrugada.

"En Vilagarcía tocamos todos os palos. A próxima semán comezaremos coa música clásica do Clasclás e dentro de pouco, en xullo, co heavy do Alén", señaló el alcalde, Alberto Varela, que destacó la profesionalidad de la organización que, a su parte, agradeció la colaboración del Concello y, en concreto, de la edil de Cultura, Sonia Outón, "desde o primeiro momento".