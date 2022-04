La caca gigante no es para todos los gustos

La campaña de la caca gigante, que el Concello puso en marcha para concienciar sobre la necesidad de recoger los excrementos y pises caninos, está alcanzando una gran difusión en el ámbito nacional pero, sin embargo, o precisamente por eso, no es del gusto de todos.





La oposición de izquierdas sale a pedir cuentas sobre una campaña que, coinciden Podemos y Vilagarcía en Común, supone un elevado gasto. Así, los morados denuncian que frente a los 18.000 euros de esta campaña, al convenio con la Protectora se destinan 25.000. "A comparativa é elocuente: 25.000 euros para unha tarefa inxente e necesaria que se desenvolve durante todo un ano, fronte a 18.000 para unha campaña publicitaria duns poucos días", sentencia María de la O Fernández, edil del grupo municipal de Podemos-Marea da Vila.





Para Juan Fajardo, además, este gasto es "contraproducente": "A lixeireza na toma de decisións do goberno de Vilagarcía supón que unha campaña de concienciación acabe sendo unha campaña de promoción negativa", asegura el edil de VeC-EU, que lamenta que la ciudad alcanza en prime time la falta de tener "un grandísmo problema de excrementos caninos" y pide responsabilidades, a la vez que advierte sobre la "falta de control sobre o gasto que se fai".





Ambas formaciones coinciden a la hora de reclamar más medidas relacionadas con el bienestar animal ya que es a través de este departamento cómo se financia esta campaña. Así, Fernández González espera que "os fogos de artificio que tanto lle gustan ao PSOE non impidan que a veciñanza, cada vez máis concienciada, vexa os problemas reais de benestar animal que existen no concello" y reclama una ordenanza. "Vilagarcía precisa de forma urxente campañas de benestar animal. Precisa atender ás colonias felinas no conxunto do concello e loitar contra o abandono de animais e, sobre todo, favorecer desde o concello as capacidades das asociacións protectoras de animais", señala Fajardo Recouso.