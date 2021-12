Cambados da su “total apoio” a los bateeiros en el conflicto de la mejilla y Mar les pide reunirse

La Corporación municipal de Cambados mostró ayer su “total apoio” al sector bateeiro en el conflicto por la mejilla y, de hecho, emitirá una declaración institucional sumándose a su reclamación de una modificación en la gestión de las zonas de extracción compartidas con los percebeiros para que “poidan seguir recolectando a cría de mexillón nas rochas, como levan décadas facendo”.





Los grupos explican en un comunicado que la Asociación de Mejilloneros San Saturnino mantuvo reuniones con los portavoces y afirman que también tienen el respaldo de la Cofradía San Antonio y de empresas comercializadoras y transformadoras radicadas en la villa. Además, esta agrupación celebrará el lunes una asamblea para comunicar a sus socios los pasos a seguir, aunque de primeras ya piden sumarse a la concentración convocada para el 16 en A Illa de Arousa, con salida a las 16 horas del puente y macha con finalización en la Casa Consistorial.





Por otra parte, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, informó ayer de que ha enviado una convocatoria de reunión para el miércoles con el sector mejillonero en busca de una solución. En respuesta al PSdeG en el pleno, Quintana señaló que llevan “máis dun ano intentando chegar a un acordo” y que sigue con “a man tendida”, después de haber realizado “moitas ofertas”, tales como la posibilidad de incrementar las cuerdas colectoras. Así, remarcó que la orden que establece las zonas de extracción de mejilla, que está en fase de exposición pública, afecta solo al 17 % del territorio en el que hay presencia de mejilla, mientras que está a su disposición el 83 % restante. “Non imos facer política coa pesca ni dicir unha cousa no Salnés, outra en Baiona e outra distinta na Costa da Morte. Queremos o mellor para todos os sectores do complexo marítimo-pesqueiro”, defendió.





Por su parte, el diputado socialista Julio Torrado responsabilizó a la Xunta de provocar este conflicto al tiempo que acusó a Mar de practicar una “vendetta” contra los mejilloneros porque “non lles perdoa lle que tumbaran a lei de acuicultura”. Así lo expuso el vilagarciano tras una reunión en el Parlamento con el alcalde de A Illa de Arousa, Carlos Iglesias, y con representantes bateeiros arousanos.