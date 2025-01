Cambios en el tráfico en Rodrigo de Mendoza desde el lunes por las obras de los tanques de tormentas

El avance en las obras de construcción del tanque de tormentas, que promueve la Xunta de Galicia, afectará de forma temporal a una de las principales arterias del municipio, Rodrigo de Mendoza, que sufrirá cambios en el tráfico a partir del lunes, 27 de enero. Las actuaciones consisten en la construcción de dos colectores subterráneos, uno en el cruce que da acceso a As Bocas y otro en la intersección de A Laxe. La zona no quedará cortada al tráfico en ningún momento, solo limitada en función del avance de los trabajos.

Se llevarán a cabo en dos fases, que tendrán una duración aproximada de un par de meses, aunque los técnicos creen que es posible que finalicen antes, dependiendo de las condiciones metereológicas y de otras variables.

En la primera parte, se vallará el acceso a As Bocas y no se permitirá que los turismos que bajen desde la rotonda Luz Salgada continúen por Rodrigo de Mendoza. Los conductores podrán acceder hasta la rotonda de A Laxe y subir por la Rúa Cabanillas hasta Celso Emilio Ferreiro, que cambiará temporalmente de dirección, para continuar hasta la Rúa Santa Eulalia. Una vez en el cruce, podrán avanzar por delante de Fexdega o bien rebasar la zona vallada para subir a la Rúa Castiñeiro por un acceso de la Finca Douro, y así continuar la marcha por detrás del recinto ferial. Los conductores también podrán hacer el recorrido en sentido rotonda de A Laxe.

Aviso a los vecinos

El domingo, previo inicio de las obras, se avisará a los vecinos de la Rúa Celso Emilio Ferreiro de los cambios en el sentido de circulación, entrada a los garajes y aparcamiento. En la segunda fase de la obra, se prevé la construcción de otro punto de conexión de tuberías en el cruce de A Laxe. Desde ese momento, se reabrirá con normalidad la circulación en dirección a As Bocas, donde ya finalizarán las obras. Igualmente, se mantendrá el corte delante de las naves de Nemesio Martínez, por lo que los vehículos que bajen desde Luz Salgada deberán dirigirse a la Rúa Celso Emilio Ferreio, como en la fase anterior, hasta Rúa Santa Eulalia. Una vez en la intersección, pueden continuar hacia el recinto ferial, coger por Rúa Castiñeiro hacia As Bocas con normalidad, o continuar en dirección rotonda de A Laxe.

Solo transporte ligero

Por otra parte, y mientras duren ambas fases, los camiones y demás vehículos que superen los 3.500 kilos no podrán acceder al casco urbano por esta zona, teniendo el paso cortado ya desde la rotonda de Larsa. En el caso de os autobuses, podrán avanzar hasta la rotonda de Luz Salgada, pero después deberán continuar por San Roque hasta la gasolinera y bajar por Rúa Santa Eulalia, hasta el cruce. Esto se debe a que no hay espacio suficiente en el acceso por Celso Emilio Ferreiro para que maniobren.

La Policía Local se desplegará por las zonas donde se pueda dar más confusión, para adyuar a los conductores a hacerse con los cambios. "Estas modificacións poden resultar molestas durante os primeiros días, pero o obxectivo é finalizar canto antes a construción do tanque de tormentas", señalan desde el gobierno local, que incide ne que se trata de una obra "fundamental para Vilagarcía, tanto para reducir o risco de inundacións no curso baixo do Río do Con, como para adaptar o saneamento ás necesidades e actuais dimensións da cidade".